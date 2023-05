Eintracht Frankfurt holt Oberliga-Juwel

Herbert Bucco via www.imago-images.de

Frankfurt-Neuzugang Noel Futkeu war unter anderem schon für die zweite Mannschaft des 1. FC Köln aktiv

Eintracht Frankfurt hat einen Sommer-Transfer für die klubeigene U21-Mannschaft bekannt gegeben. Die SGE holt sich einen talentierten Angreifer aus der Oberliga.

Der 20 Jahre alte Noel Futkeu wechselt zur neuen Saison von Schwarz-Weiß Essen in die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt. Das gab der Klub am Montag bekannt. Der Youngster erhält bei der SGE einen Vertrag bis 2026.

Futkeu hat in bislang 32 Liga-Spielen in der Oberliga Niederrhein beeindruckende 30 Treffer erzielt. Damit führt er die Torschützenliste in der laufenden Saison klar an. Mit dieser Empfehlung hat der Deutsch-Kameruner letztlich auch die Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt überzeugt, die mit ihrer zweiten Mannschaft in der Oberliga Hessen antreten.

"Mit Noel Futkeu konnten wir einen der herausragenden Oberliga-Angreifer für uns gewinnen, der von zahlreichen Klubs umworben wurde", freute sich Alexander Richter, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, über die Verpflichtung: "Schlussendlich hat er sich aber für die Eintracht und den von uns aufgezeigten Weg entschieden."

Heißt: Vorerst wird der gebürtige Essener in der Nachwuchsmannschaft der Adler spielen. Die Aussicht auf eine Profi-Karriere dürfte für Futkeu aber eine entscheidende Rolle beim Wechsel gespielt haben.

Die U21 sei "die perfekte Plattform, um sich in den kommenden Jahren bestmöglich weiterzuentwickeln", fügte Richter hinzu: "Gleichzeitig wird er der Mannschaft mit seinen fußballerischen Fähigkeiten weiterhelfen. Wir sind uns sicher, dass Noel für uns nicht nur sportlich, sondern durch seine aufgeweckte, positive und selbstbewusste Art auch menschlich eine absolute Bereicherung sein wird."

Die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt führt die Oberliga Hessen in dieser Saison souverän nach 33 gespielten Partien vor dem FC Gießen an. Die intern als U21 geführte Mannschaft wurde erst im vergangenen Jahr neu gegründet, nachdem der Unterbau nach der Saison 2013/14 aufgelöst worden war.