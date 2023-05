BVB führt Gespräche mit Augsburg-Torjäger

IMAGO/Sven Leifer

Franjo Ivanovic könnte im Sommer vom FC Augsburg zum BVB wechseln

Dass die Zweitvertretung des BVB auch in der kommenden Saison in der dritten Liga startet, ist nach dem überraschenden 2:0-Erfolg gegen den SV Elversberg so gut wie sicher. Im Hintergrund laufen die Planungen für die neue Spielzeit bereits auf Hochtouren. Auf der Suche nach Verstärkungen soll Borussia Dortmund beim FC Augsburg fündig geworden sein.

Acht Punkte Vorsprung hat der BVB vier Spieltage vor Saisonende auf den ersten Abstiegsplatz. Seit der Übernahme von Jan Zimmermann als Trainer der Westfalen hat sich die zweite Mannschaft des Tabellenzweiten der Bundesliga merklich gesteigert. Der Klassenerhalt scheint nur noch Formsache.

Ein Umstand, der die Planungen für die kommende Spielzeit deutlich erleichtern dürfte. Die zweigleisige Planung für die dritte und vierte Liga können die Dortmunder nun wohl über Bord werfen. Die Aussicht auf Spielzeit in der dritten Liga dürfte die Konkurrenzfähigkeit im Werben um potentielle Neuverpflichtungen deutlich erhöhen.

BVB: Augsburg-Torjäger war bereits in Dortmund

Besonders in der Offensive sieht die Borussia großen Handlungsbedarf. Ein Verbleib der beiden Top-Torjäger Justin Njinmah (elf Tore) und Marco Pasalic (vier Tore) über den Sommer hinaus ist alles andere als sicher. Auf der Suche nach einem gleichwertigen Ersatz könnte der BVB laut "Ruhr Nachrichten" aber nun fündig geworden sein.

Die Zeitung berichtet, dass Franjo Ivanovic bei den Dortmunder ganz hoch im Kurs steht. Der 19-Jährige geht zurzeit noch für die Zweitvertretung des FC Augsburg auf Torejagd und soll bereits zu Gesprächen mit den BVB-Offiziellen in der Ruhrmetropole gewesen sein.

In der Regionalliga Bayern überzeugte der Mittelstürmer mit 16 Treffern in 31 Einsätzen. Da sein Vertrag im Sommer ausläuft, sollen gleich eine ganze Reihe von Vereinen an Ivanovic interessiert sein. Ein Zeichen auf eine baldige Unterschrift des kroatischen Junioren-Nationalspielers dürfte der Besuch in Dortmund also nicht sein.