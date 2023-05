Anzeichen für Sancho-Rückkehr zum BVB verdichten sich

IMAGO/Sebastian Frej/MB Media

Zieht es Jadon Sancho zurück zum BVB?

Borussia Dortmund arbeitet anscheinend an einem spektakulären Transfer-Coup. Jadon Sancho könnte im kommenden Sommer von Manchester United zurück zum BVB kehren.

Nachdem zuletzt die "Süddeutsche Zeitung" berichtete, der 23 Jahre alte Engländer liebäugele mit einem erneuten Engagement bei seinem Ex-Klub, legt nun "Bild" nach. Demnach stehe BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl in regelmäßigem Austausch mit Sanchos Beratern von der Agentur Project Elite Group. Eine Rückkehr nach Dortmund sei nicht ausgeschlossen.

Wie auch die "SZ" vermeldet das Boulevard-Blatt, dass sich ein Wechsel wenn überhaupt nur über eine Leihe realisieren lasse. Sanchos Marktwert von geschätzten 55 Millionen Euro sei nach wie vor zu hoch für den BVB, um einen fixen Transfer anzupeilen, heißt es.

Klar ist zudem, dass Sancho für die Borussia auch auf Gehalt verzichten oder United einen Teil seines Salärs weiterbezahlen müsste. In England soll der Flügelstürmer dem Vernehmen nach rund 21 Millionen Euro pro Saison einstreichen - eine Summe, die das Budget und Gehaltsgefüge des BVB deutlich sprengen würde.

114 Torbeteiligungen für den BVB

Bei United soll Sancho keine Zukunft mehr haben. Der "Guardian" führte ihn zuletzt auf einer Streichliste von 15 Spielern, die den Premier-League-Klub im Sommer demnach verlassen sollen.

Sechs Treffer und zwei Vorlagen in 34 Pflichtspielen 2022/2023 sind viel zu wenig für die Ansprüche der Klub-Führung an Sancho. Die 85 Millionen Euro, die 2021 für seinen Wechsel an den BVB flossen, rechtfertige er im Trikot der Red Devils ohnehin nie.

In Dortmund hat man dagegen nur gute Erinnerungen an Sancho: 114 Torbeteiligungen in wettbewerbsübergreifend 137 Partien zeugen von der herausragenden sportlichen Bedeutung in seiner BVB-Zeit.

Hinzu kommt, dass sich Sancho auch in Sachen Wechselwunsch und -realisierung korrekt verhielt - anders als umworbene Dortmunder Ex-Profis wie Ousmane Dembélé oder Pierre-Emerick Aubameyang vor ihm.