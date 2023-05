Irre Rückkehr-Posse um Ex-BVB-Coach Peter Bosz

IMAGO/JB Autissier

Ex-BVB-Coach Peter Bosz zurück zum Ex-Klub?

2017 überwies Borussia Dortmund satte drei Millionen Euro Ablöse für Trainer Peter Bosz an Ajax Amsterdam. Spekulationen, der niederländische Ex-BVB-Coach könne zu seinem früheren Arbeitgeber zurückkehren, sorgen in seiner Heimat derzeit für Wirbel.

Das Kapitel Borussia Dortmund endete für Peter Bosz im Jahr 2017 schnell und bitter.

Nach lediglich 161 Tagen im Amt und 24 Pflichtspielen an der Seitenlinie (acht Siege, sechs Unentschieden, zehn Niederlagen) musste der heute 59-Jährige seinen Hut beim BVB schon wieder nehmen.

Auch bei seinen Stationen danach war Bosz kein nachhaltiger Erfolg vergönnt: Bei Bayer Leverkusen hielt er es ab Ende 2018 immerhin knapp zweieinhalb Jahre aus. Olympique Lyon trennte sich im Oktober 2022 nach rund 17 Monaten wieder von dem Niederländer. Seitdem ist Bosz vereinslos.

Kein Wunder also, dass sein Name im niederländischen Fernsehen fiel, als es um eine mögliche Nachfolge-Lösung für den bei Ajax Amsterdam umstrittenen Trainer Johnny Heitinga ging.

Dass aber "NOS"-Moderator Sjoerd van Ramshorst am späten Sonntagabend, kurz nach Ajax' Niederlage im Pokalfinale gegen die PSV Eindhoven (2:3 i. E.), von einer Kontaktaufnahme des Rekordmeisters zu Bosz berichtete, kam verfrüht - und bescherte dem öffentlich-rechtlichen Sender letztlich den ein oder anderen bösen Kommentar in den sozialen Medien.

Denn am Montag musste van Ramshorsts Kollege Jeroen Stekelenburg im "NOS"-Podcast zurückrudern.

Zoff mit Ajax vor BVB-Wechsel

Die Bosz-Gerüchte habe man am Sonntag aufgrund der fortgeschrittenen Zeit nicht mehr ausreichend geprüft, teilte der Journalist mit. Am Montagmorgen hätten sie sich als falsch herausgestellt. Zwar sei ein erneutes Bosz-Engagement bei Ajax grundsätzlich nicht ausgeschlossen, so Stekelenburg. Aktuell gebe es zwischen den Parteien aber keine Gespräche.

Sollte Bosz eine Rückkehr nach Amsterdam anstreben, müsste er ohnehin erst einmal die Differenzen mit Ajax-Geschäftsführer Edwin van der Sar beilegen.

Der frühere Weltklasse-Torhüter und Bosz hatten sich vor dessen Abschied in Richtung BVB entzweit.

Hintergrund sollen Differenzen zwischen Bosz und Vereinsikone Dennis Bergkamp gewesen sein. Der 53-Jährige war damals als Co-Trainer bei Ajax angestellt.