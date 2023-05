Matthäus heizt Gerüchte um Müller-Aus beim FC Bayern an

IMAGO/Moritz Mueller

Lothar Matthäus äußert sich zur Zukunft von Thomas Müller beim FC Bayern

Weil Thomas Müller unter Trainer Thomas Tuchel beim FC Bayern nicht mehr gesetzt ist, kann sich Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus einen Wechsel des Münchner Urgesteins im Sommer vorstellen.

"Wenn man nach der Saison eine Analyse macht und der Trainer sowohl der Mannschaft als auch den Verantwortlichen erklärt, was er sich für die kommende Saison wünscht und vorstellt, dann würde es mich überraschen, wenn Müller plötzlich wieder zum Stammspieler wird", schrieb Matthäus in seiner Kolumne für den TV-Sender "Sky".

Dann sei seiner Meinung nach der Punkt erreicht, an dem sich Müller "den Transfermarkt mindestens ganz genau anschaut, um nicht zu sagen geht", mutmaßte der 62-Jährige. "Denn das macht er nicht mit."

Das Problem sieht Matthäus darin, dass Müller im Offensivbereich keiner klaren Position zuzuordnen ist. "Er braucht einen Trainer, der ein System spielen lässt, in das Müller passt, so wie es bei Flick der Fall war. Sowohl Niko Kovac als auch Pep Guardiola waren Trainer, die das nicht so gesehen haben. Wenn man in einem 4-2-3-1 spielt, mit einem klaren 6er, einem 8er und einem 10er, dann kann man zu dem Schluss kommen, dass Müller kein Spieler ist, der einer dieser Positionen eindeutig zugeschrieben werden kann."

Müller sei "eine Neuneinhalb, die ideal um einen Zielspieler wie Robert Lewandowski herumschwirrt", so der Weltmeister von 1990.

Thomas Müller "der Anführer Nummer eins" des FC Bayern

Tuchel hatte Müller sowohl in beiden Champions-League-Duellen gegen Manchester City als auch zuletzt im Bundesliga-Duell gegen Hertha BSC nur auf die Bank gesetzt - Entscheidungen, die laut Matthäus viel Zündstoff bergen.

In Sachen Persönlichkeit, Erfahrung, Willen und Ausstrahlung sei der 33-Jährige "der Anführer Nummer eins dieser Mannschaft".

Matthäus riet Tuchel daher: "In dieser schwierigen Phase würde ich eher auf die Anführer-Qualitäten setzen, als mich an meinem Positionsplan zu halten."

Im Falle eines Wechsels Müllers rechnet Matthäus zudem mit Fan-Wut. Den Anhängern des deutschen Rekordmeisters werde ein Abschied des Ur-Münchners "nicht schmecken", so Matthäus, "denn er ist die Identifikationsfigur schlechthin des FC Bayern".