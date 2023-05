Medien: Personal-Beben beim FC Bayern sicher

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic stehen beim FC Bayern in der Kritik

Der FC Bayern wird angeblich nicht mit seinem jetzigen Führungs-Duo, Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic, in die kommende Saison gehen.

Dass es mit Kahn und Salihamidzic weitergehe, sei nahezu ausgeschlossen, berichtet der Pay-TV-Sender "Sky". Mindestens einem der beiden droht demnach das Aus im Sommer.

Allerdings soll Salihamidzic aktuell deutlich fester im Sattel sitzen als Kahn. Für ihn werde es "sehr, sehr eng", heißt es in dem Bericht.

Allerdings: Eine ernsthafte Nachfolge-Lösung für seinen Klub-Boss habe der FC Bayern bislang weder intern noch extern ausgemacht. Eintracht Frankfurts zuletzt gehandelter Vorstandssprecher Axel Hellmann sei kein Thema an der Säbener Straße.

Wie "Sky" weiter vermeldet, soll die Entscheidung über Kahns Zukunft jedoch nicht wie bislang geplant in der Münchner Aufsichtsratssitzung am 22. Mai fallen.

FC Bayern will brisantes Meeting verlegen

Diese liegt zwischen dem 33. und 34. Bundesliga-Spieltag. Befürchtet wird, dass eine mögliche Ablösung Kahns weitere Unruhe bringt und den Fokus auf das Sportliche stört. Der Termin solle daher auf einen anderen Tag nach dem letzten Saisonspiel beim 1. FC Köln (27. Mai) verlegt werden.

Präsident und Aufsichtsratschef Herbert Hainer hatte zuletzt ein klares Bekenntnis zu Kahn vermieden. "Wir konzentrieren uns jetzt alle auf das Sportliche. Weil das ist das Wichtigste, was unten auf dem Platz passiert und dass wir die elfte Deutsche Meisterschaft in Folge gewinnen. Ansonsten analysieren wir und debattieren wir über die Gesamtlage – intern und in aller Ruhe, auch sehr umsichtig, so wie man es vom FC Bayern auch gewohnt ist", sagte der frühere Adidas-CEO nach dem 2:0-Sieg am Sonntag gegen Hertha BSC.

Auch Kahn selbst betonte: "Mein Fokus liegt im Moment nicht auf irgendwelchen Diskussionen, mein Fokus gilt nur der Deutschen Meisterschaft. Darum geht es. Es ist super eng. Und nur darauf lege ich im Moment meinen Fokus."