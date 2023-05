England-Klub fragt offiziell bei Nagelsmann an

IMAGO/Revierfoto

Julian Nagelsmann ist nach seinem Aus beim FC Bayern auf dem Trainermarkt begehrt

Ende März musste Julian Nagelsmann beim FC Bayern durchaus überraschend seine Koffer packen, seither ist der Übungsleiter vereinslos. Im Sommer könnte der 35-Jährige einen neuen Job in England antreten, ein namhafter Interessent geht angeblich in die Offensive.

Den spannenden Bundesliga-Endspurt muss Julian Nagelsmann momentan als Zuschauer von außen betrachten. Eine ungewohnte Situation für den Trainer, der in den vergangenen Jahren stets selbst an der Seitenlinie stand, wenn es ernst wurde - erst in Hoffenheim, dann in Leipzig und zuletzt in München.

Allzu lange wird sich Nagelsmann aber wohl nicht mehr gedulden müssen, bis er selbst wieder aktiv ins Geschehen eingreifen kann. Der freigestellte Coach gilt als äußerst begehrt, speziell in der Premier League scharren die Vereine schon mit den Hufen.

Laut "Sky" geht Tottenham Hotspur dabei jetzt in die Vollen: Dem Vernehmen nach haben die Nordlondoner bei Nagelsmann offiziell angefragt, ob er sich ein Engagement zur neuen Saison vorstellen kann. Zu "konkreten Verhandlungen" sei es gleichwohl noch nicht gekommen.

"Nagelsmann will wissen, welche Rolle er da spielt - auch in puncto Transfers", behauptet Reporter Florian Plettenberg in der Sendung "Transfer Update - die Show".

Nach Aus beim FC Bayern: Tottenham für Nagelsmann "eine denkbare Option"

Tottenham schlingert derzeit durch die Liga, die Qualifikation für die Champions League ist nach mehreren desolaten Leistungen in den letzten Wochen akut gefährdet. Sich von Starcoach Antonio Conte getrennt zu haben, hat sich für die Spurs noch nicht ausgezahlt.

Nichtsdestotrotz soll der englische Erstligist "für Nagelsmann eine denkbare Option" sein, heißt es.

Der zuvor ebenfalls als Interessent gehandelte FC Chelsea hat sich derweil für eine andere Lösung entschieden: Bei den Blues wird der Argentinier Mauricio Pochettino 2023/2024 voraussichtlich das Sagen haben.