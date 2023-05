Doppel-Veto? Verwirrung um Sancho-Comeback zum BVB

IMAGO/Sergio Ruiz / PRESSIN

Kehrt Jadon Sancho zum BVB zurück?

Nachdem es zuletzt gleich aus verschiedenen Quellen Rückkehrgerüchte rund um Jadon Sancho und Borussia Dortmund gab und zahlreiche Fans bereits frohlockten, dürfte ein neuester Bericht die Stimmung unter den Anhängern ein wenig dämpfen. Demnach gibt es gleich mehrere Punkte, die gegen ein Comeback des Offensivmannes von Manchester United sprechen.

Jadon Sancho und Borussia Dortmund, das passte zwischen 2017 und 2021 einfach: 114 Torbeteiligungen lieferte der junge Engländer in seiner Zeit beim BVB in wettbewerbsübergreifend 137 Partien, bevor er Mitte 2021 zu Manchester United weiterzog.

Weil er dort seitdem auf den großen und endgültigen Durchbruch wartet, wurden zuletzt aus verschiedenen Ecken Rückholgerüchte laut, denen der TV-Sender "Sky" nun jedoch ein wenig den Wind nahm.

Demnach steht Sancho bei Manchester United bislang nicht auf der Liste mit Spielern, die abgegeben werden sollen. Die Verantwortlichen der Red Devils um Trainer Erik ten Hag beobachten weiter die Entwicklung des 23-Jährigen, heißt es. Informationen, die nicht danach klingen, als würde ein schneller Sommer-Transfer schon in den Startlöchern stehen. Im Gegenteil.

Und auch bei Borussia Dortmund ist eine Sancho-Rückkehr derzeit "überhaupt kein Thema", wie der TV-Sender weiter berichtet.

Demnach stelle sich ohnehin die Sinnfrage. Denn ein Sancho-Transfer sei weder mit Blick auf die Ablöse noch auf das Gehalt realistisch stemmbar. Dem Vernehmen nach soll er rund 21 Millionen Euro im Jahr bei ManUnited verdienen.

Wie geht es für Sancho weiter?

Neben einem möglichen festen Kauf des noch bis 2026 an United gebundenen Offensivmannes steht auch eine Leihe im Raum.

Auch diese Möglichkeit schließt "Sky" aus. Auf diese Weise würde der BVB hoffnungsvollen Talenten wie Jamie Bynoe-Gittens Raum und Spielzeit wegnehmen und ihre angedachte Weiterentwicklung zum Bundesliga-Star bremsen.

Nicht zuletzt dürften auch Zweifel überwiegen, ob Sancho beim BVB überhaupt an seine alte Form von damals anknüpfen kann.

In Manchester kommt Sancho, für den der englische Rekordmeister im Sommer 2021 85 Millionen Euro auf den Tisch legte, bislang nur auf sechs Treffer und zwei Vorlagen in 34 Spielen in der laufenden Saison. Zu wenig für die Ansprüche des Klubs.

Aus diesem Grund waren nun Wechselspekulationen aufgekommen. Laut "Guardian" soll Sancho auf der Verkaufsliste stehen, die "SZ" berichtete, der Brite liebäugele mit einem Comeback beim BVB und auch "Bild" meldete, dass sich Dortmunds Sportchef Sebastian Kehl im Austausch mit Sanchos Agenten befinde.