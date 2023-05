Bayern im Rennen: So ist der Stand bei Ajax-Juwel Timber

IMAGO

Soll beim FC Bayern auf der Liste stehen: Jurrien Timber

Obwohl es sportlich bei Ajax Amsterdam in dieser Saison überhaupt nicht rund läuft, hat die niederländische Vorzeige-Talentschmiede mit Jurrien Timber erneut einen der begehrtesten Jungprofis Europas hervorgebracht. Im Falle eines Sommerwechsels soll auch der FC Bayern für den Verteidiger eine Option sein.

43 Mal stand Jurrien Timber in der laufenden Spielzeit bislang für Ajax in Pflichtspielen auf dem Rasen. Trotz seiner für einen Abwehrspieler vergleichsweise geringen Körpergröße von 1,82 Metern war der 21-Jährige in der Defensive des Eredivisie-Klubs stets gesetzt.

Längst sollen Spitzenvereine aus ganz Europa um die Dienste des 15-fachen A-Nationalspielers der Niederlande werben, darunter auch der FC Bayern. Beim deutschen Rekordmeister stand Timber angeblich schon im Vorjahr auf der Liste.

Nach "Sky"-Informationen strebt der Shootingstar mittlerweile den nächsten Karriereschritt an. "Ein Transfer rückt näher und näher, wenn man es so will. Es gibt auch eine Menge konkretes Interesse und ich habe eine Vereinbarung mit Ajax", verriet Timber unlängst im Gespräch mit der Zeitung "De Telegraaf".

FC Bayern in illustrem Bewerberkreis für Timber

In Amsterdam soll man für den vertraglich noch bis 2025 gebundenen Rechtsfuß rund 50 Millionen Euro aufrufen. Neben dem FC Bayern gilt auch der BVB als potenzieller Abnehmer, ebenso Manchester City, der FC Arsenal, der FC Barcelona und Real Madrid.

Mit Teams unterhalb dieser Kategorie setze sich Timber gar nicht erst auseinander, heißt es. Konkrete Offerten sollen allerdings noch nicht bei Ajax eingegangen sein.

Wie intensiv Bayern tatsächlich um den Innenverteidiger buhlt, ist unklar. Bedarf könnte aber durchaus entstehen: Daley Blind wird den Verein sicher verlassen, Dayot Upamecano präsentierte sich zuletzt als ständiger Gefahrenherd. Darüber hinaus ist die Zukunft von Benjamin Pavard weiterhin ungeklärt.