Orban: Deswegen war RB kein Bayern-Jäger

IMAGO/Mika Volkmann

Willi Orban spricht über RB Leipzig

Die Schwächen des FC Bayern konnte RB Leipzig in dieser Bundesliga-Saison nicht ausnutzen. Über die Gründe und die restlichen Saisonziele sprach Willi Orban nun in einem Interview.

"In diesem Jahr hat Bayern vielleicht öfter geschwächelt als sonst, aber wir waren am Ende kein Titelkandidat", sagte Orban dem "kicker".

Warum RB Leipzig nicht mit dem FC Bayern konkurrieren konnte, verriet der Verteidiger ebenfalls. "Ein Aspekt ist, dass unter anderem mit Christopher Nkunku und Dani Olmo zwei unserer wichtigsten Spieler verletzungsbedingt einen Großteil der Saison nicht zur Verfügung standen", begründete er den bisherigen Saisonverlauf.

In der Bundesliga fiel Nkunku neun und Olmo zehn Spiele aus. In der vorherigen Saison war Nkunku mit 36 Punkten zweitbester Scorer hinter Robert Lewandowski.

"Darüber hinaus waren wir einfach nicht konstant genug", nannte der Verteidiger einen weiteren Grund für den acht-Punkte-Rückstand auf die Bayern. "Wir müssen schauen, dass wir uns in Details weiter verbessern, um wirklich mal ernsthaft oben mitspielen zu können", nahm er sein Team in die Pflicht.

Führungsspieler Willi Orban möchte in die Champions League

Orban gilt als einer der Führungsspieler bei den Sachsen, der ein eher ruhiger Vertreter ist. Allerdings werde er laut, "wenn ich das Gefühl habe, dass nicht jeder alles für den Erfolg tut, dann werde ich zornig".

Jeder könne mal einen Zweikampf verlieren oder einen Fehlpass spielen. "Aber wenn einer nicht alles reinhaut für den Mannschaftserfolg, dann bekommen wir ein Problem. Dann wird's auch mal lauter", mahnte der 30-Jährige an.

Ein klares Ziel hat der 39-malige ungarische Nationalspieler ebenfalls noch vor Augen. "Wir müssen sehen, dass wir Vierter werden", gab Orban an.

Neben dem vierten Platz in der Bundesliga können die Leipziger noch das Pokal-Finale erreichen und ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Am Dienstag spielen die Sachsen im Pokal-Halbfinale gegen den SC Freiburg (20:30 Uhr). Am Samstag gibt es diese Begegnung ein weiteres Mal. Am 31. Spieltag der Bundesliga empfangen die viertplatzierten Freiburger die fünfplatzierten Leipziger. Um das von Orban ausgegebene Saisonziel noch erreichen zu können, ist ein Sieg in Freiburg nahezu Pflicht.