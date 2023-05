Salihamidzic wehrt sich: "Arbeite 24/7" für den FC Bayern

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Gibt sich entschlossen: Hasan Salihamidzic vom FC Bayern

Hasan Salihamidzic ist bereits seit mehreren Jahren für die Kaderplanung des FC Bayern verantwortlich. Gegenwind hat der Ex-Profi schon immer reichlich erfahren müssen, doch nie war die Kritik an seiner Arbeit so groß wie in den vergangenen Wochen. Der 46-Jährige gibt sich aber weiterhin kämpferisch.

"Ich kann mit diesen Situationen ganz gut umgehen", zitiert der "kicker" Hasan Salihamidzic, der Medienberichten zufolge immer stärker um seinen Job beim FC Bayern München kämpfen muss - ein Schicksal, das er zurzeit mit Vorstandschef Oliver Kahn teilen muss.

Dass der FC Bayern mit beiden Entscheidungsträgern in die kommende Spielzeit geht, ist einem jüngsten "Sky"-Bericht zufolge sogar nahezu ausgeschlossen. Salihamidzic habe jedoch etwas bessere Chancen, seinen Posten zu behalten, heißt es.

Der Bosnier, der 2020 vom Sportdirektor zum Sportvorstand aufgestiegen war, beteuerte derweil, dass er auch in der aktuellen Krise nichts unversucht lassen will, um die Saison noch zu einem positiven Ende zu führen.

"Ich versuche, meinen Job zu machen, treffe Entscheidungen zum Wohle des FC Bayern, arbeite 24/7 und versuche, in jeder Minute für diesen Verein da zu sein", warb Salihamidzic.

Zweifel an Salihamidzic wachsen beim FC Bayern

Wie der "kicker" zuvor bereits berichtet hatte, mehrten sich in den vergangenen Monaten die internen Zweifel beim FC Bayern daran, ob der ehemalige Profi seinen Aufgaben als Sportvorstand beim FC Bayern gewachsen ist. Meinungen würden sich häufen, nach denen dieser Posten beim deutschen Rekordmeister eine Nummer zu groß sei.

Als einer seiner größten Fürsprecher gilt im Klub Aufsichtsratsmitglied Uli Hoeneß. Über den Einfluss des 71-Jährigen beim FC Bayern wird dieser Tage viel spekuliert. Nicht wenige, darunter TV-Experte und Ex-Profi Lothar Matthäus, glauben, dass Hoeneß bald schon wieder ins operative Geschäft zurückkehren könnte, um den Klub in ruhigere Fahrwasser zu führen.

Hasan Salihamidzic wird derweil vor allem seine unglückliche Transfer-Politik in den letzten zwei Wechsel-Phasen zur Last gelegt. Von den Neuzugängen in dieser Saison gilt nur Abwehrspieler Matthijs de Ligt als Volltreffer, die Verpflichtung von Sadio Mané hingegen entpuppte sich bislang als Enttäuschung.

Auch der Verzicht auf die Verpflichtung eines Lewandowski-Ersatzes wird Salihamidzic mittlerweile angekreidet. Seine Transferbilanz und Schaffen in den Jahren davor wird indes deutlich positiver bewertet. Unter seiner Regie feierten die Bayern allein 2020 sechs Titel.