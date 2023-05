Guirassy lässt Zukunft beim VfB Stuttgart offen

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Serhou Guirassy ist zum VfB Stuttgart ausgeliehen

Der von Stade Rennes ausgeliehene Angreifer Serhou Guirassy lässt seine Zukunft beim VfB Stuttgart über das Saisonende hinaus offen.

"Alles ist möglich. Ich weiß, dass es viele Optionen gibt. Ich weiß nicht, wie sich alles entwickeln wird. Es ist möglich, dass ich zurück nach Rennes gehe, in der Bundesliga oder auch beim VfB bleibe", sagte Guirassy gegenüber "Sky".

Dem TV-Sender zufolge sei ein Verbleib des 27 Jahre alten Guineers bei den abstiegsbedrohten Schwaben nur im Falle des Klassenerhalts realistisch.

Problematisch aus Sicht des VfB Stuttgart, der eine Kaufoption in Höhe von je nach Bericht neun bis zwölf Millionen Euro besitzt: Guirassy soll nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in England Begehrlichkeiten wecken. Dort sitzt das Geld bekanntlich deutlich lockerer als hierzulande.

Eine Rückkehr nach Rennes sei die unwahrscheinlichste Option, heißt es. Dort läuft sein Vertrag noch bis 2025.

Guirassy gehörte in den vergangenen Monaten zu den wenigen Lichtblicken beim VfB Stuttgart. Acht Treffer in 18 Bundesligaspielen 2022/2023 stehen in seiner Statistik. Hinzu kommen zwei Tore in drei Partien im DFB-Pokal.

Für Guirassy ist der VfB bereits die zweite Station in Deutschland. Zwischen 2016 und Anfang 2019 absolvierte er 45 Pflichtspiele für den 1. FC Köln. Neun Treffer gelangen ihm dabei.

VfB Stuttgart droht Ausfall von Serhou Guirassy

Über den SC Amiens zog es ihn anschließend nach Rennes. Im Sommer 2020 flossen 15 Millionen Euro Ablöse an seinen Ex-Klub. Für Rennen gelangen ihm 25 Tore in wettbewerbsübergreifend 81 Einsätzen.

Vor dem Pokal-Halbfinale am Mittwoch (20:45 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt bangt der VfB Stuttgart noch um Guirassys Einsatz. Beim 2:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach am Wochenende musste er in der 56. Minute nach einem Schlag ins Gesicht ausgewechselt werden.

"Ich will da noch nicht zu früh grünes Licht geben, weil schon eine deutliche Schwellung zu sehen war. Aber ich hoffe, dass er am Mittwoch zur Verfügung steht", sagte Trainer Sebastian Hoeneß.