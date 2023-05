Frankfurt-Boss klärt brisante Zukunftsfrage

IMAGO/Joaquim Ferreira

Bleibt bei Eintracht Frankfurt: Vorstandssprecher Axel Hellmann

Zusätzlich zur sportlichen Talfahrt gab es bei Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt zuletzt auch gewaltig Unruhe in der Führungsebene. Denn: Vorstandssprecher Axel Hellmann hatte seine Zukunft im Klub überdacht und wurde zudem mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Doch der 51-Jährige hat seine Entscheidung nun zu Gunsten der SGE getroffen.

Wie Eintracht Frankfurt am Dienstagmorgen mitteilte, bleibt Axel Hellmann dem Klub als Vorstandsmitglied erhalten. Er habe den Aufsichtsratsvorsitzenden Philip Holzer darüber informiert, dass er seinen Vertrag wie geplant fortsetzen möchte.

Heißt: Hellmann bleibt beim Europa-League-Sieger bis 2027. Bis zum Ende der laufenden Saison ist er zugleich noch interimistisch als Geschäftsführer der DFL tätig.

"Für mich ist ausschlaggebend, dass wir weiterhin viel bewegen können bei Eintracht Frankfurt. Aufgrund meiner Position als Sprecher des Vorstands war es notwendig und wichtig, in den letzten Wochen sicherzustellen, dass die Entwicklung des Klubs weiterhin auf allen Ebenen kraftvoll vorangetrieben werden kann", wird Hellmann in einer Klub-Mitteilung zitiert.

Bosse bei Eintracht Frankfurt räumen mit "unterschiedlichen Auffassungen" auf

Um Hellmanns Zukunft hatte es in den vergangenen Wochen immer wieder Spekulationen gegeben. Wie "ran" und "Sky" berichtet hatten, soll der FC Bayern an den Diensten des Rechtsanwalts interessiert gewesen sein, um eine Alternative zum eigenen Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn zu haben. Kahns Zukunft in München gilt als offen.

"Bild" hatte anschließend jedoch einen Wechsel von Hellmann zum FC Bayern als ausgeschlossen bezeichnet.

Vor allem war Hellmann mit einem dauerhaften Wechsel zum Ligaverband in Verbindung gebracht worden, hatte sich doch seit mehreren Wochen der Machtkampf zwischen dem Vorstand um Hellmann und dem Aufsichtsrat um Holzer, der zudem Aktionär bei den Hessen ist, zugespitzt.

Laut Medienberichten ging es dabei um eine vom Vorstand in Auftrag gegebene Unternehmensbewertung der Eintracht, die Personen im Aufsichtsrat als zu hoch eingeschätzt haben sollen. In einem Gespräch im März soll Holzer verschiedenen Medienberichten zufolge auch seinen Rücktritt angeboten haben, um Hellmann von einem Verbleib zu überzeugen.

SGE-Aufsichtsratschef Holzer nannte den Verbleib von Axel Hellmann nun als "wichtiges Zeichen für den gesamten Klub, hinsichtlich der neuen Saison aber auch im Endspurt der laufenden Runde". Es sei "nachvollziehbar" gewesen, " dass er in den vergangenen Wochen über seine Zukunft nachgedacht hat. In den offenen und guten Gesprächen, die wir in den letzten Wochen geführt haben, haben wir festgestellt, dass unterschiedliche Auffassungen ausgeräumt werden konnten und es eine gute Basis für eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit gibt".