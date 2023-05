Top-Talent von Hertha BSC vor Abschied

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Julian Eitschberger (l.) im Training mit den Profis von Hertha BSC

Der vom Abstieg bedrohte Bundesligist Hertha BSC denkt einem Medienbericht zufolge darüber nach, eines seiner Nachwuchstalente abzugeben.

Der junge Rechtsverteidiger Julian Eitschberger zählt bei Hertha BSC zu den möglichen Abschiedskandidaten. Das berichtet "Sky". Allerdings wollen sich die Berliner nicht für immer vom Eigengewächs trennen. Im Raum steht wohl eine Leihe.

Zwei Vereine aus dem Ausland sollen ihr Interesse schon hinterlegt haben: Demnach können sich Eredivisie-Klub Groningen sowie der österreichische Bundesligist Linzer ASK einen Transfer im Sommer vorstellen.

Der 19-Jährige war 2017 zur Hertha gekommen und durchlief seither alle Nachwuchsmannschaften der Hauptstädter. Im vergangenen Sommer erst war Eitschberger mit einem langfristigen Vertrag bis 2026 ausgestattet worden, nachdem er am 29. Spieltag der Saison 2021/22 unter dem damaligen Trainer Felix Magath sein Bundesliga-Debüt gefeiert hatte.

"Wir möchten ihn bestmöglich in seiner Entwicklung als Profi begleiten. Er bringt Talent und Mentalität mit, das wollen wir weiter fördern", hatte der im vergangenen Winter entlassene Geschäftsführer Fredi Bobic zur Vertragsverlängerung des Abwehrspielers gesagt.

Bleibt Eitschberger bei Hertha BSC?

Ob Hertha BSC seinen Youngster im Sommer tatsächlich auf Leihbasis abgibt, ist "Sky" zufolge aber noch nicht beschlossen. Im Falle eines Abstiegs könnte Julian Eitschberger in der zweiten Bundesliga langsam aber sicher an das Profi-Niveau herangeführt werden.

In der laufenden Spielzeit kam der Rechtsfuß überwiegend in der Regionalliga-Mannschaft von Hertha BSC zum Einsatz. 18 mal wurde er bei Hertha II eingesetzt, stets stand der Abwehrmann dabei in der Startformation von Trainer Ante Covic.

Darüber hinaus gab Julian Eitschberger sein Debüt im Premier League International Cup, in dem sich der Hertha-Unterbau jedoch bereits nach der Gruppenphase aus dem Wettbewerb verabschieden musste. Eitschberger ist zudem für die U19 der Berliner spielberechtigt, für die er ebenfalls zwei Partien in dieser Saison bestritt.