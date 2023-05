"Fünf vor Zwölf": Blitz-OP rettet Bayern-Legende

imago sportfotodienst via www.imago-images.de

Franz "Bulle" Roth (M.) wurde operiert

Beim FC Bayern wurde er zur Legende, zuletzt sah es aber kritisch aus für den früheren offensiven Mittelfeldspieler Franz Roth, genannt "Bulle". Denn laut einem Medienbericht musste eine Blitz-OP her, um das Leben des 77-Jährigen zu retten.

Franz "Bulle" Roth hat in seiner aktiven Zeit beim FC Bayern fast alles gewonnen, was zu gewinnen war. Gleich dreimal schnappte sich der offensive Mittelfeldspieler zwischen 1974 und 1976 den Europapokal der Landesmeister, den Triumph im Vorgängerwettbewerb zur Champions League. Viermal wurde er Deutscher Meister mit den Münchnern, dreimal holte er den DFB-Pokal. Auch der Europapokal der Pokalsieger stand Mitte der Sechziger auf seiner Titel-Liste.

Den wohl größten Kampf hat Roth aber zuletzt gewonnen, als er eine schwere und ungeplante Operation am offenen Herz überstand, von der "Bild" nun berichtet. Demnach war der 77-Jährige Mitte Februar auf dem Weg zu seiner Lebensgefährtin, als er "plötzlich ein Stechen in der Brust" spürte, wie er dem Boulevard-Blatt verriet. "Ich dachte, jetzt ist es aus."

Besagte Lebensgefährtin leitet daraufhin schnelle Hilfe ein, sodass Roth zeitnah am Isar-Herzzentrum untersucht und behandelt werden konnte. "Der Doc wollte über die Blutgefäße am Handgelenk einen Herzkatheder setzen, aber er kam nicht rein und musste abbrechen. Er sagte, die Arterien sind so verstopft, da hilft nur eine Operation", schilderte Roth den Vorgang.

Einige Tage später folgte schließlich die Blitz-Operation, die der frühere Mittelfeldspieler des FC Bayern bilderreich schilderte. "Der Oberkörper würde mit der Stichsäge geöffnet und die OP am offenen Herzen durchgeführt. Das wäre schonender als mit der Herz-Lungen-Maschine und man regeneriert schneller", sagte Roth über den Eingriff, bei dem gleich drei Bypasse gesetzt wurden.

Rund 450 Spiele für den FC Bayern

Nach anderthalb Wochen im Krankenhaus und nachfolgender Reha geht es Roth nun wieder besser. "Es war fünf vor Zwölf. Der da oben wollte mich noch nicht", blickte die Bayern-Legende zurück, die wettbewerbsübergreifend fast 450 Spiele für die Münchner absolvierte.

Nun muss Roth sich wieder langsam an die Belastung herantasten, was ihm schwerfällt, wie er zugab. "Aber der Körper braucht sechs Monate um die Lebens-Qualität zurückzugewinnen", so der 77-Jährige, der nun eine circa 30 Zentimeter lange Narbe auf der Brust hat.