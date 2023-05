Trotz anhaltender Krise: HSV hält an Trainer Walter fest

IMAGO/Christian Schroedter

Trainer Tim Walter (M.) sitzt bei Fußball-Zweitligist HSV fest im Sattel

Die 2:3-Niederlage beim 1. FC Magdeburg war ein herber Rückschlag für den Hamburger SV im Aufstiegskampf in der 2. Fußball-Bundesliga. Wieder einmal droht der Gang in die Relegation, die ersehnte Rückkehr in die Bundesliga ist somit mehr denn je ungewiss. HSV-Sportchef Jonas Boldt hält dennoch an Trainer Tim Walter fest - macht aber klar, woran die Hanseaten im Saisonendspurt arbeiten müssen.

Der Traum vom (direkten) Wiederaufstieg in die Bundesliga: Für den HSV ist er nach dem 2:3 in Magdeburg am vergangenen Samstag erst einmal wieder in weite Ferne gerückt.

Vier Spieltage vor Rundenende fehlen den Hamburgern vier Punkte auf den 1. FC Heidenheim, den Tabellenzweiten der 2. Bundesliga. Von den jüngsten acht Partien konnte das Team von Trainer Tim Walter nur zwei gewinnen. Vier Spiele gingen verloren.

Die Folge: Wie schon 2022 droht dem HSV der Gang in die Relegation. Damals setzte sich Bundesligist Hertha BSC gegen die Rothosen durch.

Woran HSV-Trainer Walter im Endspurt arbeiten muss

Nach Informationen des "kicker" will der HSV trotzdem an Coach Walter festhalten. Sportvorstand Jonas Boldt, der sich am Sonntag beim Auslaufen nach dem Magdeburg-Spiel Seite an Seite mit dem Trainer zeigte, soll dies dem Fachmagazin zufolge auch intern kommuniziert haben.

Das ist in Hamburg nicht unbedingt selbstverständlich. Vor zwei Jahren hatte der HSV drei Spieltage vor Saisonende Daniel Thioune vor die Tür gesetzt und mit Vereinsidol Horst Hrubesch eine Interimslösung präsentiert.

Im vergangenen Jahr hatte Boldt an Walter festgehalten - letztlich mit Erfolg, denn der Coach führte den einstigen Bundesliga-Dino eher unverhofft noch in die Relegation.

Die jüngsten Ergebnisse stimmen Boldt trotzdem nicht glücklich. "Wir kriegen viel zu viele Gegentore", hielt der HSV-Sportchef nach dem 2:3 in Magdeburg fest. Die Defensivschwäche seines Teams ist natürlich auch Walter nicht entgangen. "Wir haben jetzt acht Gegentore in den zurückliegenden drei Partien bekommen, das darf uns nicht passieren", erklärte Walter dazu.