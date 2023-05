Salihamidzic kündigt Vertragsgespräche mit Bayern-Star an

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Leistungsträger beim FC Bayern: Benjamin Pavard (M.)

Ungeachtet der großen Kritik an seiner Arbeit beim FC Bayern hat Sportvorstand Hasan Salihamidzic die Vertragsverlängerung mit einem Leistungsträger aus der Abwehr angekündigt. Sollte der Spieler zustimmen, käme dies einer großen Kehrtwende gleich.

In der Hinrunde der laufenden Saison hatte Benjamin Pavard noch öffentlich an einen baldigen Abschied vom FC Bayern gedacht. Immer wieder machten daraufhin Gerüchte die Runde, etwa um einen Wechsel im Sommer zu Spanien-Überflieger FC Barcelona oder zum Serie-Klub AC Mailand. Er sei bereit für "neue, interessante Projekte", so der Franzose etwa in der "Gazzetta dello Sport".

Aussagen, die Pavard mittlerweile relativierte - was auch mit seinem neuen Standing beim deutschen Rekordmeister zu tun hat. War er zunächst überwiegend als Rechtsverteidiger eingesetzt worden, rückte er im Saisonverlauf immer häufiger auf seine Wunschposition in der Abwehrzentrale.

Salihamidzic über Pavard: "Wir werden Gespräche führen"

Als einer der wenigen im Kader konnte der 27-Jährigen in den vergangenen Wochen seine Normalform halten. Zudem überzeugte er mit seiner Torgefahr, erzielte in der laufenden Saison schon sechs Treffer. Zuletzt mehrten sich auch deshalb die Gerüchte, nach denen der FC Bayern sehr an einer Verlängerung des 2024 auslaufenden Vertrags von Benjamin Pavard interessiert ist.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic bestätigte nun gegenüber der "Abendzeitung": "Benji spielt eine sehr gute Rückrunde, er zeigt souveräne Leistungen, macht insgesamt einen sehr guten Job. Ich freue mich, dass er bei uns ist." Angesprochen auf dessen Zukunft fügte er hinzu: "Wir werden Gespräche führen und sehen, wie er sich fühlt. Ich habe überhaupt nichts dagegen."

Pavard nach Trainingseinheit im Salihamidzic-Büro

Auffällig zudem: Nach der Trainingseinheit am Montag war Pavard nach "Bild"-Angaben direkt ins Büro von Salihamidzic gegangen. Zwar soll es sich bei dem Gespräch nicht um einen Austausch über den neuen Vertrag gehandelt haben. Der Kurzbesuch zeige aber, dass der Sportvorstand sehr um ein gutes Verhältnis zum Abwehrspieler bemüht sei.

Klar scheint aber: Sollte es nicht zeitnah zu einer Verlängerung kommen, dürften sich die Wege trennen, will der FC Bayern im kommenden Jahr nicht doch den nächsten Spieler ablösefrei verlieren.

Pavard war 2019 für 35 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zum FC Bayern gewechselt. Seither absolvierte er über 150 Pflichtspiele für die Münchner. In der Saison 2019/20 gewann er mit dem deutschen Rekordmeister das Triple aus Bundesliga-Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League.