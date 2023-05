Eklat um Lionel Messi bei PSG

IMAGO/Julien Mattia / Le Pictorium

Lionel Messis Vertrag bei PSG endet zum Saisonende

Beim französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain brodelt es gewaltig. Nach der peinlichen 1:3-Niederlage in der Ligue 1 gegen den FC Lorient hat nun ausgerechnet Weltmeister Lionel Messi für einen Eklat gesorgt.

PSG-Trainer Christophe Galtier war nach der Pleite gegen den Tabellenzehnten nicht zu Späßen bereit. Er beorderte seine Star-Truppe einen Tag darauf zum Training. Im Vorfeld hatte er angekündigt, dass der Montag nur bei einem Sieg gegen Lorient trainingsfrei sei.

Klub-Aushängeschild Lionel Messi, um dessen Zukunft sich längst konkrete Abschiedsgerüchte ranken, widersetzte sich der Anordnung des Trainers allerdings - und sorgte damit für weitere Unruhe im Klub.

Anstatt sich ins Training zu begeben, reiste der 35-Jährige nach Saudi-Arabien, was zunächst die Spekulationen weiter anheizte. Schließlich gilt ein Wechsel in die Wüste für den siebenfachen Weltmeister nicht als ausgeschlossen.

Der Grund für Messis Reise war jedoch ein anderer: Er habe einen Werbe-Termin des saudi-arabischen Tourismusverbandes wahrnehmen müssen. Auf seinem Instagram-Kanal machte er zuletzt ebenfalls Werbung für den Tourismus in Saudi-Arabien.

Messi bringt PSG-Mitspieler gegen sich auf

Wie die "L'Équipe" berichtete, hatte der Argentinier im Vorfeld beim Klub um Erlaubnis für die Reise gebeten. Mit Galtier sei die Aktion nach der Pleite gegen Lorient aber nicht abgesprochen gewesen.

Während Messi also ins Flugzeug stieg, mussten die anderen PSG-Stars trainieren - was der Zeitung zufolge nun intern zu neuem Zwist führte. Messis Mitspieler seien alles andere als begeistert vom Vorgehen des Angreifers gewesen.

Zwar rangiert Paris Saint-Germain in der Ligue 1 seit Monaten auf Platz eins, der Titelgewinn ist allerdings noch keineswegs in trockenen Tüchern. Da Olympique Marseille am Sonntagabend das Heimspiel gegen Auxerre gewann, beträgt der Abstand nur noch fünf Zähler - bei fünf ausbleibenden Spielen.

Der Gewinn der Meisterschaft ist nach dem Königsklassen-Aus im Achtelfinale gegen den FC Bayern und dem Pokal-Aus für PSG absolute Pflicht.