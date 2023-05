Saison-Aus? FC Bayern sorgt sich um Top-Angreifer

IMAGO/Ulrich Wagner

Noch immer nicht schmerzfrei: Eric Maxim Choupo-Moting vom FC Bayern

Seit Wochen schon laboriert Eric Maxim Choupo-Moting vom FC Bayern an hartnäckigen Knieproblemen. Mittlerweile scheint gar ein vorzeitiges Saison-Aus nicht mehr undenkbar zu sein. Ein herber Rückschlag für die Münchner im Titelkampf mit dem BVB.

Der FC Bayern bangt weiter um seinen Mittelstürmer Eric Maxim Choupo-Moting, der in der Fußball-Bundesliga nun schon seit dem 4:2-Erfolg gegen Borussia Dortmund Anfang April nicht mehr zum Einsatz kommen konnte. Seit vier Liga-Spielen war er somit keine Option mehr für Trainer Thomas Tuchel.

"Bild" zufolge ist eine schnelle Genesung nicht mehr garantiert. Daher sei es mittlerweile gar "fraglich", ob der 34-Jährige in dieser Saison überhaupt noch einmal zum Einsatz kommt.

Choupo-Moting war vor allem in der Hinrunde der Torgarant des FC Bayern, als er den Weggang von Robert Lewandowski beinahe vergessen machen konnte. Doch der gebürtige Hamburger fiel letztlich zu oft aus: Allein in dieser Saison verpasste er zahlreiche Spiele des FC Bayern wegen Leistenproblemen, Rückenschmerzen und nun wegen einer anhaltenden Knieverletzung.

Choupo-Moting lässt sich beim FC Bayern behandeln

In der Bundesliga konnte er von 30 möglichen nur 18 Partien bestreiten. Auch in der Champions League stand er nur in vier von sieben Spielen auf dem Rasen. Immerhin: Wenn er spielte, stellte er seine Torgefahr unter Beweis, wie zehn Tore und zwei Vorlagen im deutschen Oberhaus und vier Treffer in der Königsklasse beweisen.

Das Problem bei der Verletzung des Routiniers ist zudem, dass sie immer wieder von Neuem aufbricht. "Ich kann gar keine Prognose abgeben. Das Knie reagiert immer wieder ein bisschen, er ist nicht komplett schmerzfrei", zitiert "Bild" den Münchner Cheftrainer.

Am Dienstag, am eigentlich trainingsfreien Tag, war der Angreifer unterdessen von "Bild" an der Säbener Straße entdeckt worden. Choupo-Moting ließ sich demnach im Leistungszentrum behandeln.