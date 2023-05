FC Bayern würde irren Mané-Deal begrüßen

IMAGO/Dan Weir

Sadio Mané und der FC Bayern könnten schon bald getrennte Wege gehen

Die Zeichen zwischen dem FC Bayern und Sadio Mané stehen nach nur einem Jahr wieder auf Trennung. Interessenten soll es für den Ex-Liverpool-Star bereits einige geben. Das freut die Münchner, die sich allerdings wohl am liebsten auf einen spektakulären Tausch-Deal einlassen würden.

Der FC Bayern hat ein Problem. Zur kommenden Saison braucht der Rekordmeister dringend einen neuen Stoßstürmer. Alle auf dem Markt befindlichen Kandidaten, die den Ansprüchen genügen, sind aber eigentlich zu teuer für die Münchner, die die magische 100-Millionen-Grenze bislang noch nicht überschreiten wollen.

Um den neuen Stürmer zu finanzieren, wird seit einigen Tagen darüber spekuliert, ob der FC Bayern den in Ungnade gefallenen Sadio Mané womöglich in einen Transfer involvieren und den Preis für einen Harry Kane, Randal Kolo Muani oder Victor Osimhen dadurch drücken könnte.

Geht es nach "Bild"-Fußballchef Christian Falk ist dies genau der Plan, den die Münchner verfolgen. "Der FC Bayern sucht einen Käufer für Sadio Mané", schrieb er in seiner "Caughtoffside"-Kolumne. In diesem Zuge würde der Rekordmeister "einen Tausch mit Osimhen begrüßen", ergänzte der Journalist.

Der Haken: Napoli wird bei diesem Plan wohl nicht mitspielen. Mané ist für die Italiener gehaltstechnisch nicht zu finanzieren. Der Senegalese soll in München aktuell rund zwölf Millionen netto kassieren. "Das zahlt Neapel nicht", urteilte Falk, der einen solchen Deal daher auch als "unrealistisch" bezeichnete.

FC Bayern hat noch zwei Asse im Ärmel

Allerdings hat der FC Bayern noch ein, zwei weitere Trümpfe in der Hinterhand. Namentlich handelt es sich dabei Stand heute um den FC Chelsea und die Spurs aus Tottenham. Die beiden englischen Schwergewichte sollen an einer Mané-Verpflichtung interessiert sein. Das nötige Kleingeld dafür wäre in beiden Fällen vorhanden.

Sollte ein Deal mit dem FC Chelsea zustande kommen, böte sich unter Umständen noch eine weitere attraktive Option. Der FC Bayern soll mit Mateo Kovacic und Mason Mount gleich zwei Spieler der Blues auf dem Zettel haben. Einer davon könnte womöglich zum Nulltarif kommen - wenn Mané im Gegenzug die Seiten wechselt.