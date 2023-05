Bayern-Verteidiger wieder im Lauftraining

AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Upamecano für Spiel gegen Bremen noch fraglich

Bayern München kann im Saisonendspurt wieder mit Dayot Upamecano planen.

Der französische Fußball-Nationalspieler hat am Dienstagvormittag das Lauftraining aufgenommen. Ob der 24-Jährige bereits bei Werder Bremen am Samstag (18:30 Uhr/Sky) in den Kader zurückkehren kann, ist allerdings offen.

Upamecano hatte sich in der vergangenen Woche einen Muskelfaserriss zugezogen. Trainer Thomas Tuchel prognostizierte am vergangenen Freitag, der Abwehrspieler werde "circa zwei Wochen" ausfallen.

Nach dem Bremen-Spiel empfangen die Bayern im Titelkampf Schalke 04 und RB Leipzig. Am 34. Spieltag muss der Rekordmeister zum 1. FC Köln.