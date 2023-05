BVB droht offenbar Rückkehr von Sorgenkind

IMAGO/AllShotLive

Jayden Braaf sorgte beim BVB für Negativschlagzeilen

Bei Borussia Dortmund sorgte das vermeintliche Top-Talent Jayden Braaf im ersten Saison-Halbjahr für viel Unruhe. Eine Leihe war die logische Konsequenz. Im Sommer könnte der 20 Jahre alte Niederländer aber wieder beim BVB auf der Matte stehen.

Sieben Einsätze für die U23 ohne Torbeteiligung, keine einzige Nominierung fürs Profi-Team: Jayden Braaf spielte nach seinem Wechsel von Manchester City zu Borussia Dortmund im vergangenen Sommer allenfalls eine Nebenrolle.

"Seine Entwicklung ist bislang nicht zufriedenstellend", konstatierte Ingo Preuß, Teammanager der U23 des BVB, im Dezember gegenüber den "Ruhr Nachrichten". "Stand jetzt ist er noch nicht angekommen, er macht noch nicht das, was wir von ihm erwarten. Aktuell fehlen mir sieben oder acht Tore, mit denen ich trotz seiner Verletzungsmisere für unsere Mannschaft gerechnet hatte."

Hinzu kamen Berichte über disziplinarische Verfehlungen des Youngsters. Lustlose Vorstellungen im Trainingslager der zweiten Mannschaft in Belek brachten das Fass zum Überlaufen: Der BVB gab Braaf in die italienische Serie A zu Hellas Verona ab - zunächst auf Leihbasis bis Saisonende.

Für die Zeit danach sicherte sich der neue Klub des Offensivakteurs aber eine Kaufoption in unbekannter Höhe.

BVB: Kehrt Jayden Braaf im Sommer zurück?

Wie die "Ruhr Nachrichten" nun berichten, ist es jedoch völlig unklar, ob Verona diese zieht. Braaf kommt auch in Italien kaum zum Zug. Fünf Ligaspiele mit 257 Einsatzminuten absolvierte er erst und bliebt erneut ohne Scorerpunkt.

Dass er im Endspurt noch einem eine größere Rolle im Abstiegskampf für den früheren Verein von Thomas Berthold oder Hans-Peter Briegel spielt, scheint unwahrscheinlich.

Somit könnte Braaf zur kommenden Saison wieder beim BVB aufschlagen, wo sein Vertrag noch bis 2025 läuft.

Preuß und Co. müssten sich in diesem Falle erneut um einen Abnehmer für das Sorgenkind bemühen, das in Dortmund wohl keine Zukunft hat.