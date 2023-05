Bericht: FC Bayern wildert erneut beim VfL Wolfsburg

kolbert-press/Christian Kolbert via www.imago-imag

Schlägt der FC Bayern beim VfL Wolfsburg zu?

Mit Greenkeeper Peter Sauer hat der FC Bayern bereits einen Akteur vom VfL Wolfsburg an die Säbener Straße gelockt. Jetzt wildern die Münchner offenbar erneut bei den Wölfen.

Wie die "Aller-Zeitung" und die "Wolfsburger Allgemeine" berichten, nehmen die Verantwortlichen des FC Bayern den VfL-Scout Daniel Baier unter Vertrag.

Demnach hat der frühere Wolfsburg- und Augsburg-Profi dem deutschen Rekordmeister bereits zugesagt und soll ab dem Sommer für den Branchenprimus auf Talentejagd gehen.

Der VfL habe Baier bereits eine Freigabe erteilt, obwohl er eigentlich noch einen Vertrag bis 2024 besitzt. Man wolle dem 38-Jährigen, der in Augsburg wohnt, keine Steine in den Weg legen oder ihm die Chance verbauen, heiß es in dem Bericht.

Beier spielte in seiner Karriere unter anderem für den TSV 1860 München, den VfL Wolfsburg und den FC Augsburg. 2020 beendete der ehemalige Mittelfeldspieler seine aktive Karriere. Seit 2022 war er als Späher für die Wölfe aktiv.

Mit Greenkeeper Peter Sauer hatte sich der FC Bayern bereits beim VfL Wolfsburg bedient. Bereits zum 1. Mai soll der 50-Jährige seinen Dienst beim FC Bayern angetreten haben, hieß es in einem Bericht des "kicker".

"Ich sage immer: Ich verlasse mein Paradies. Aber ein bisschen Bayern-Fan war ich schon immer", bestätigte Sauer die Gerüchte.

Sauer mehrfach für guten Rasen ausgezeichnet

Sauer gilt als Fan des FC Bayern und sorgte dafür, dass der DFL-Titel "Pitch of the year" für den besten Rasen mehrfach nach Wolfsburg ging.

Seit acht Jahren pflegt die Koryphäe inzwischen bereits das Grün in der Volkswagen Arena und auf den Trainingsplätzen des VfL. Vorher hatte er bei der TSG 1899 Hoffenheim gearbeitet.

Schlagzeilen schrieb Sauer, als er 2022 nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ein Peace-Zeichen in den Mittelkreis des Wolfsburger Stadions mähte. Die Aktion fand sogar weltweit Nachahmer.