Schalke-Rückkehrer vom Klassenerhalt überzeugt

IMAGO/UWE KRAFT

Sebastian Polter (2.v.r.) ist beim FC Schalke wieder mit dabei

Am letzten Bundesliga-Wochenende feierte Sebastian Polter sein Comeback beim FC Schalke 04 - nach knapp vier Monaten Zwangspause aufgrund einer Kreuzband-Verletzung. In der heißen Phase der Saison will der Stürmer mithelfen, das Saisonziel Klassenerhalt mit Königsblau zu erreichen.

Beim 2:1-Heimsieg gegen Werder Bremen rückte Polter zum ersten Mal in 2023 wieder in die Bundesliga-Mannschaft der Schalker, wurde in der 74. Minute für Simon Terodde eingewechselt.

Nach dem wichtigen Heimdreier streben die Gelsenkirchener nun auch auswärts endlich wieder einen Sieg an. "Wir müssen uns darauf fokussieren, was unsere Stärken sind, wie wir es auch in den Heimspielen gemacht haben. Diese Willenskraft, jeden einzelnen Zweikampf gewinnen zu wollen. Aber auch diese Läufe in die Tiefe und in die Defensive, sich füreinander reinschmeißen. [...] Für uns ist es wichtig, dass wir Punkte sammeln wollen, auch Auswärtspunkte", meinte Polter am Dienstag am "Sky"-Mikrofon.

Bisher haben die Schalker nur eines von 14 Auswärtsspielen gewinnen können, müssen aber noch dreimal an den letzten vier Spieltagen in fremden Stadien antreten. Umso wichtiger, dass es in Mainz, in München und in Leipzig zu Leistungssteigerungen kommt, weiß auch Comebacker Polter.

Polter mit 15 Saisonspielen für den FC Schalke 04

Auch der S04-Stürmer geht davon aus, dass der spannende Abstiegskampf in diesem Jahr erst am letzten Spieltag entschieden wird: "Jeder versucht sich irgendwo hochzuhangeln und Punkte zu sammeln. So natürlich auch wir. Wir versuchen, klar zu bleiben und unsere Punkte zu sammeln, um am Ende des Tages über dem Strich zu stehen."

Polter mahnte, keinen großen Blick mehr auf die Konkurrenz im Abstiegskampf zu richten. Ein direktes Kellerduell haben die Schalker nicht mehr an den letzten vier Spieltagen, von daher richte sich der Fokus ausschließlich auf die eigenen Leistungen.

"Letztendlich können wir eh nicht beeinflussen, ob die anderen punkten oder nicht. Am wichtigsten ist, dass wir auf uns schauen und Punkte sammeln, damit wir am Ende der Saison unsere Ziele erreichen", so der 32-Jährige, der bisher 15 Bundesliga-Partien für den FC Schalke bestritt und dabei ein Tor erzielte.