Wechsel von Hertha-Youngster nach Gladbach wohl fix

IMAGO/Matthias Koch

Lukas Ullrich (l.) wartete bei Hertha BSC vergeblich auf sein Profi-Debüt

Über seinen bevorstehenden Abschied aus Berlin wurde schon vor Monaten spekuliert, jetzt ist wohl alles endgültig klar. Lukas Ullrich bestritt am Dienstag seinen Medizincheck bei Borussia Mönchengladbach. Der Youngster von Hertha BSC wird damit an den Niederrhein wechseln.

Das zumindest vermeldeten "Bild" und "Sky" übereinstimmend.

Der gebürtige Berliner war bereits mit elf Jahren zur Hertha gekommen und galt bis zuletzt als eines der größten Nachwuchstalente der Alten Dame. Er schaffte den Sprung in verschiedene deutsche Junioren-Nationalmannschaften, allerdings nie in den Profi-Kader von Hertha BSC.

Bis zuletzt wartete er in der Hauptstadt vergeblich auf sein Profi-Debüt. Das soll es dann zeitnah bei Borussia Mönchengladbach geben. Dass es Ullrich aus Berlin ziehen wird, stand bereits seit März fest.

"Da ist das Wesentliche gesagt zu dem Thema. Es ist ein längerfristiges Thema. Die Entscheidung ist gefallen und die akzeptieren wir natürlich", hatte Herthas Sportdirektor Benjamin Weber dazu gesagt.

Jetzt allerdings wurden die letzten Zweifel daran ausgeräumt, wo er fortan für den Durchbruch als Profi-Kicker trainieren und spielen wird.

Ullrich mittelfristig als Bensebaini-Ersatz

Laut "Bild" soll auch Bundesliga-Konkurrent Eintracht Frankfurt bis zuletzt noch Interesse am 19-Jährigen angemeldet haben. Gladbach setzte sich im Werben um den Teenager aber final durch, wo er mittelfristig Ramy Bensebaini ablösen könnte.

Der Algerier hatte seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei der Fohlenelf nicht weiter verlängert und wird den Klub nach dieser Saison ablösefrei voraussichtlich in Richtung Borussia Dortmund verlassen.

Lukas Ullrich war in der laufenden Saison vor allem in der U19-Auswahl von Hertha BSC sowie in der Zweitvertretung der Berliner in Erscheinung getreten. In der viertklassigen Regionalliga Nordost bestritt er 18 Partien, erzielte dabei drei Treffer.