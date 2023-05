Eintracht-Star auf dem Absprung in die Premier League?

IMAGO/Jürgen Kessler

Djibril Sow (l.) könnte die Eintracht im kommenden Sommer verlassen

Nach einer bislang äußert dürftigen Bundesliga-Rückrunde droht Eintracht Frankfurt ein empfindlicher Ausverkauf im kommenden Transfersommer. Gleich mehrere Stars des aktuellen Kaders werden den Verein in jedem Fall verlassen oder werden als Transfer-Kandidaten gehandelt. Einer von ihnen ist auch weiterhin Mittelfeld-Motor Djibril Sow.

Zuletzt fehlte der Schweizer Nationalspieler seiner SGE erkrankt beim 1:1-Unentschieden gegen den FC Augsburg, ist aber ansonsten eine absolut gesetzte Größe im zentral-defensiven Mittelfeld unter Cheftrainer Oliver Glasner.

In der laufenden Saison steht Sow bei 41 Pflichtspiel-Einsätzen für Eintracht Frankfurt, in der Champions League verpasste er keine einzige Minute in den acht Spielen der Hessen.

Ein Jahr vor Auslaufen seines Arbeitspapieres in der Main-Metropole wird der 26-Jährige nun wieder einmal mit einem Auslandswechsel in Verbindung gebracht.

Sow hat Ausstiegsklausel im Eintracht-Vertrag

Laut Informationen der Boulevardzeitung "Sun" soll es vor allem der englische Hauptstadtklub West Ham United sein, der den Eintracht-Stammspieler unbedingt verpflichten will.

So soll West Ham laut dem Medienbericht schon mehrfach Scouts auf Sow angesetzt haben, wie zuletzt beim Frankfurter Gastspiel bei Borussia Dortmund vor eineinhalb Wochen.

Schon im vergangenen Januar wurde der WM-Fahrer mit dem Londoner Verein in Verbindung gebracht. Damals soll SGE-Sportvorstand Markus Krösche dem Interessenten von der Insel eine klare Absage erteilt haben.

Wie die "Bild" vermeldet, soll die Eintracht in diesem Sommer ab einer Offerte von 20 Millionen Euro gesprächsbereit sein. Ohnehin besitzt der Mittelfeldmann eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag. Diese liegt allerdings bei 30 Millionen Euro.

Der Spieler selbst wolle mittlerweile "unbedingt" den Schritt in die Premier League wagen. Ein Verbleib über den Sommer hinaus in Frankfurt gilt daher schon als eher unwahrscheinlich, sollten die Adlerträger in diesem Jahr tatsächlich die erneute Qualifikation für das internationale Geschäft verpassen.