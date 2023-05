Kehl äußert sich zu BVB-Plänen mit Youngster Rijkhoff

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Julian Rijkhoff (l.) wartet noch auf sein Profi-Debüt beim BVB

Julian Rijkhoff wechselte bereits im B-Jugend-Alter aus den Niederlanden in die Nachwuchsabteilung von Borussia Dortmund. Im schwarz-gelben Trikot bringt es der Stürmer seit dem auf eine herausragende Torquote in der U19-Auswahl, der große Sprung zu den Profis des BVB blieb ihm aber bislang verwehrt. Wie plant der Klub mit seinem Offensiv-Juwel?

Seine Torausbeute in diesem Jahr ist herausragend. Wettbewerbsübergreifend lief Julian Rijkhoff für die Dortmunder A-Jugend in dieser Saison in 28 Partien auf, erzielte dabei 25 Tore.

Vor allem sein Gala-Auftritt im Halbfinale der deutschen A-Jugend-Meisterschaft gegen Hertha BSC blieb in Erinnerung, als er beim 4:0-Erfolg des BVB alle vier Treffer für Dortmund erzielte.

Trotz seiner Top-Entwicklung im Unterbau der Schwarz-Gelben war er bis auf einige Trainingsteilnahmen noch keine ernsthafte Option für den Profi-Bereich.

Laut eines Berichts der "Ruhr Nachrichten" planen die BVB-Bosse, dass Rijkhoff auch in der Spielzeit 2023/2024 noch einmal fest in der U19-Mannschaft statt im Lizenzspielerkaders seinen Platz bekommen soll.

Der Profi-Bereich käme demnach noch etwas zu früh, dem Niederländer fehle es noch an Körperlichkeit und Durchsetzungsfähigkeit. Der Spieler selbst soll sich "dem Vernehmen nach" den Sprung ins Haifischbecken Profi-Fußball mittlerweile aber zutrauen. Es besteht also Gesprächsbedarf, bevor es in die kommende Saisonvorbereitung gehen wird.

Noch ein weiteres A-Jugend-Jahr für den BVB?

Nach Informationen der Zeitung soll dieses Gespräch schon zeitnah zwischen der Vereinsseite sowie Rijkhoff und dessen Berater Dick van Burik (ehemals Hertha BSC u.a.) stattfinden. "Wir werden mit dem Spieler und seinem Berater besprechen, wie der weitere Weg aussehen könnte", meinte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl gegenüber den "Ruhr Nachrichten".

Die wahrscheinlichste Variante für den Youngster, der noch langfristig bis 2026 an Borussia Dortmund gebunden ist, könnte ein drittes Jahr in der U19-Mannschaft sein, wobei schon in 2023/2024 erste Spielpraxis in der 3. Liga für den BVB II hinzukommen könnte.

In knapp einem Jahr, bei entsprechender Leistungsfähigkeit, könnte es dann mit dem Sprung in die Profi-Mannschaft von Cheftrainer Edin Terzic klappen.

Gerüchte aus seiner niederländischen Heimat, wonach Rekordmeister Ajax Amsterdam eine Rückholaktion des 18-Jährigen plane, sollen derweil nicht allzu heiß sein.