Frauenfußball steht "große Zukunft" bevor

AFP/SID/LINDSEY PARNABY

Anja Mittag blickt mit Vorfreude in die Zukunft

Anja Mittag, Weltmeisterin von 2007, sagt dem Frauenfußball eine "große Zukunft" voraus.

"Der Fußball ist professioneller geworden und bietet Mädchen mehr Möglichkeiten zu spielen", sagte die 37-Jährige im Rahmen eines Interviews bei der Veranstaltung "Making Trade Score for Women!", die von der Welthandelsorganisation (WTO) in Genf ausgerichtet wurde.

Mittag weiter: "Ich sehe eine große Zukunft für den Frauenfußball, und dabei geht es nicht nur um Preisgelder, sondern auch um den Traum vieler Mädchen, für ihr Nationalteam zu spielen."

Die Teilnahme an der Frauen-WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) werde "vielen Mädchen neue Möglichkeiten eröffnen, nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt. Das ist eine große Chance, und aus diesem Grund hoffe ich auch, dass die gastgebenden Länder beim diesjährigen Turnier gut abschneiden werden", so Mittag.

Die Angreiferin bestritt für die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) 158 Einsätze und erzielte dabei 50 Treffer. Mittag war außerdem an drei EM-Titelgewinnen und dem Gold-Triumph bei den Olympischen Spielen 2016 beteiligt.

Als Assistenz-Trainerin ist sie außerdem mit den Fußballerinnen von RB Leipzig vor Kurzem in die Bundesliga aufgestiegen.