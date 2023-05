Felix Magath äußert brisante Nagelsmann-These

IMAGO/Peter Hartenfelser

Felix Magath spricht über die Probleme des FC Bayern

Warum ist Julian Nagelsmann beim FC Bayern gescheitert? Felix Magath hat eine klare und durchaus überraschende These dazu.

Dem Trainer-Routinier zufolge war der 35-Jährige von vornherein mit seiner Rolle als Chefcoach des deutschen Rekordmeisters überfordert.

"Der Satz ist schon oft wiederholt worden - und das Copyright darauf hat Uli Hoeneß: 'Wenn einer zum FC Bayern geht, dann muss er wissen, was er getan hat.' Und der letzte Trainer vor der Verpflichtung von Thomas Tuchel hat nicht zu 100 Prozent verinnerlicht, was er getan hat, als er zum FC Bayern ging", sagte Magath im Interview mit "Sport Bild".

Nagelsmann sei "jung, er hat scheinbar geglaubt: Hoffenheim, Leipzig und Bayern ist alles eine Liga. Das ist aber nicht so. Bayern ist fest etabliert im Welt-Fußball. Deswegen war die Herangehensweise dem Klub und der Situation nicht angemessen".

Nach der Winterpause habe der deutsche Rekordmeister unter Nagelsmanns Regie "irgendetwas nicht auf die Reihe bekommen", sagte Magath mit Blick auf die sportliche Krise.

"Es gab Schwierigkeiten, das Team bei Laune zu halten. Hinzu kommt der verletzungsbedingte Ausfall von Manuel Neuer, ein richtiger Führungsspieler, ohne ihn wäre Deutschland 2014 nicht Weltmeister geworden und der FC Bayern nicht zehnmal in Folge Deutscher Meister", urteilte der 69-Jährige. "Für mich ist die Mannschaft nicht gut genug geführt worden und sie war nach der WM - von außen betrachtet - nicht mit der nötigen Fitness und Disziplin unterwegs."

FC Bayern: Abgang von Robert Lewandowski war "ein Risiko"

Der Abgang von Robert Lewandowski im vergangenen Sommer in Richtung FC Barcelona sei "ein Risiko" gewesen, sagte Magath.

"Der FC Bayern war mit Lewandowski über Jahre eingespielt, garantierte immer Tore", sagte der frühere Münchner Coach. "Im Grunde musste das ganze Offensivspiel bei den Bayern neu konzipiert werden. Denn ein Haaland war nicht zu bekommen."

Dennoch rechnet Magath damit, dass sein Ex-Klub am Saisonende die Meisterschale in die Höhe stemmt. "Der FC Bayern hat die besten Einzelspieler der Liga in seiner Mannschaft und müsste in der Lage sein, nun alle Spiele zu gewinnen", sagte der erfahrene Fußballlehrer.