FC Bayern auf Sechser-Position bei Ajax fündig geworden

IMAGO/Soenar Chamid

Edson Álvarez soll es ins Blickfeld des FC Bayern geschafft haben

Die Kaderplanungen beim FC Bayern für die neue Spielzeit laufen längst auf Hochtouren. Klar ist bereits, dass die Münchner einen neuen defensiven Mittelfeldspieler unter Vertrag nehmen wollen. Nach Gerüchten um Chelsea-Sechser Mateo Kovacic und Manchester-Star Casemiro geht der Blick offenbar - erneut - zu Ajax Amsterdam.

Die Suche nach einem neuen defensiven Mittelfeldspieler steht bei Cheftrainer Thomas Tuchel weit oben auf der Wunschliste. Zu offensichtlich offenbarte seine Mannschaft in den vergangenen Partien Schwächen vor der Abwehr.

Zuletzt wurden aus der Premier League einige große Namen beim FC Bayern gehandelt, etwa Casemiro von Manchester United und Mateo Kovacic vom FC Chelsea. Während das Duo "Sky" zufolge in den Planungen der Bayern-Bosse keine Rolle spielt, hebt "Sport Bild" zumindest erneut das "grundsätzliche Interesse" der Münchner an Kovacic hervor.

Dessen Vertrag ist bei den Blues nur noch bis 2024 datiert und er wäre vermutlich finanzierbar, zudem soll auch der Kroate von einem Wechsel zum FC Bayern zumindest angetan sein.

"Sport Bild" zufolge haben die Bayern-Kaderplaner um Sportvorstand Hasan Salihamidzic aber auch einen weiteren Abräumer in den Blick genommen, der das Profil erfüllen könnte: den Mexikaner Edson Álvarez.

Der 25-Jährige spielt seit 2019 für Ajax Amsterdam - jenen Klub, bei dem sich der FC Bayern in der jüngeren Vergangenheit schon mehrmals bediente.

Allein für die laufende Saison wurden in Ryan Gravenberch ein zentraler Mittelfeldspieler, in Noussair Mazraoui ein Außenverteidiger und in Daley Blind ein weiterer Abwehrmann von Ajax verpflichtet.

Álvarez besitzt bei den Ajaciden noch einen Vertrag bis 2025, zuletzt wurde sein Arbeitspapier im Herbst 2021 verlängert. Der 1,87 Meter große Defensivspezialist, der bisweilen auch als Innenverteidiger zum Einsatz kommt, verfügt zudem über reichlich internationale Erfahrung.

63 Länderspiele absolvierte der Mexikaner bereits für sein Land, bei der WM 2018 stand er etwa beim 1:0-Sieg in der Gruppenphase gegen Deutschland auf dem Rasen.