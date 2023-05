FC Bayern will Transferrechte an Shootingstar sichern

IMAGO/JAMES GOURLEY

Nestory Irankunda ist in den Fokus des FC Bayern gerückt

Auch der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern will sich stets die vielversprechendsten Talente sichern. Nun haben die Münchner offenbar einen jungen Flügelstürmer aus Australien an der Angel - der sich mit einem Wechsel nach Europa aber lieber noch etwas Zeit lassen möchte.

Der FC Bayern möchte den gerade einmal 17 Jahre alten Nestory Irankunda von Adelaide United unter Vertrag nehmen, berichtet "Sport Bild".

Der Stürmer ist der absolute Shootingstar der A-League. In seiner bereits zweiten Saison in der höchsten australischen Spielklasse kann er beeindruckende Zahlen vorweisen: In insgesamt 32 Spielen knipste der in Tansania geborene Youngster acht Mal. In der laufenden Saison hat Irankunda mit Adelaide United, das im vergangenen Jahr erst im Playoff-Halbfinale scheiterte, nun erneut die Chance auf den Meistertitel.

Dem Bericht zufolge denkt der FC Bayern noch nicht an einen sofortigen, sondern an einen zukünftigen Wechsel. Der Bundesliga-Klub wolle sich die Transferrechte für den Linksaußen sichern und ihn bei positiver Entwicklung fest unter Vertrag nehmen.

Irankunda hat Zeit: "Nicht den gleichen Fehler machen"

An einen Abschied nach der laufenden Saison hatte das Angreifer-Talent ohnehin nicht gedacht. "Ich bin erst in meiner zweiten Saison, ich brauche wahrscheinlich noch mehr als zwei, drei oder vier Saisons", wird Irankunda vor dem Playoff-Duell gegen Wellington Phoenix (5. Mai) in der "Daily Mail" zitiert.

"Ich habe es nicht eilig, nur weil es um Europa geht. Es ist meine Karriere." Der junge Angreifer ist sich zudem der Gefahr eines zu schnellen Wechsels ins Ausland bewusst: "Ich will mir meine Karriere nicht ruinieren, nur weil ich glaube, dass ich es weit schaffen kann."

Viele australische Talente hätten in der Vergangenheit "falsche Entscheidungen" getroffen, so Irankunda deutlich: "Ich versuche, nicht den gleichen Fehler zu machen."