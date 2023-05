Hamann und Daum einig: FC Bayern verspielt den Titel noch!

IMAGO

Der FC Bayern liegt nach 30 Spieltagen knapp vor dem BVB

Vier Spiele stehen in der Bundesliga-Saison 2022/2023 noch aus, aktuell trennt den FC Bayern und den BVB im Rennen um die Meisterschaft nur ein Punkt. Christoph Daum und Dietmar Hamann glauben, dass die Münchner im Endspurt noch abgefangen werden.

Am vergangenen Wochenende hat der FC Bayern die Machtverhältnisse in der Bundesliga vorerst wieder geradegerückt. Nachdem Borussia Dortmund zuvor beim 1:1 in Bochum gepatzt hatte, setzte sich der Rekordmeister glanzlos mit 2:0 gegen Schlusslicht Hertha BSC durch und eroberte so die Spitze zurück.

Trainer-Legende Christoph Daum tippt dennoch, dass das Team von Trainer Thomas Tuchel nach 34 Spieltagen nichts zu feiern haben wird.

"Bayern muss mal das verfluchte Triple erleben – eine Saison ohne Titel. Die Dortmunder werden es aber alleine nicht schaffen. Die ganze Liga muss helfen. Ich denke, die Bremer und die Kölner werden den BVB unterstützen und Bayern Punkte abnehmen", kommentierte der 69-Jährige das spannende Duell in der "Sport Bild".

Daum ergänzte: "Für die Bundesliga wäre es einfach schön, wenn wir mal wieder einen anderen Meister hätten."

Hamann: "So viele Probleme beim FC Bayern gab es fast nie"

Auch der langjährige Bayern-Profi Dietmar Hamann erwartet noch Bewegung auf den Top-Plätzen.

"Dortmund zieht es trotz Unentschieden in Bochum durch: Wenn nicht jetzt, wann dann? So ein Durcheinander, so viele Probleme beim FC Bayern gab es schließlich fast nie. Bei Dortmund hat sich etwas entwickelt im Laufe der Saison. Mit der Rückkehr von Haller, mit Adeyemi, mit einer besseren Abwehr", zählte der Ex-Nationalspieler gleich mehrere Faktoren auf, die dem BVB in der Schlussphase Hoffnung machen können.

Am kommenden Wochenende treten die Schützlinge von Coach Edin Terzic im heimischen Signal Iduna Park gegen den VfL Wolfsburg an. Der FC Bayern reist derweil in den hohen Norden zu Aufsteiger Werder Bremen.