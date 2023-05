Bericht: BVB will zeitnahe Bellingham-Entscheidung

IMAGO/UWE KRAFT

Jude Bellingham wird den BVB im kommenden Sommer wohl verlassen

Über den bevorstehenden Abschied von Jude Bellingham von Borussia Dortmund wird bereits seit Monaten viel spekuliert. Mittlerweile gilt Real Madrid als heißester Anwärter auf einen Bellingham-Transfer vom BVB. Zeitnah soll sich eine Real-Delegation in Dortmund einfinden, um den Mega-Deal festzuzurren.

Eine ganz entscheidende Personalie in der Angelegenheit ist weiterhin Jude Bellinghams Vater Mark. Der Inhaber und Direktor der Berater-Agentur "BelloBall LTD" soll einen Wechsel noch in diesem Transfersommer forcieren. Ab dem Oktober tritt eine neue Regelung der FIFA in Kraft, die die Provisionen von Spielerberatern bei Transfers deckeln sollen. Bis dahin soll bei Bellingham also noch richtig Kasse gemacht werden.

Nach Informationen der "Sport Bild" will der BVB möglichst zeitnah eine Entscheidung herbeiführen, um noch im Transfersommer und vor dem Start der neuen Saison auf einen Abgang des 19-Jährigen reagieren zu können. Eine Art Ultimatum, die es in der Vergangenheit bei anderen Top-Stars schon gegeben hatte, soll es dem Sportmagazin zufolge aber nicht geben.

Mega-Gehalt für Bellingham bei Real Madrid?

Derzeit wird davon ausgegangen, dass Bellingham im kommenden Sommer für fünf Jahre bei Real Madrid unterschreiben wird. Bis zu 20 Millionen Euro soll dann sein Jahreseinkommen betragen. Als Ablöse werden bis zu 150 Millionen Euro gehandelt, entsprechend groß wird dann auch noch die Provision für seinen Vater Mark und dessen Agentur ausfallen.

Auch Borussia Dortmund soll daran gelegen sein, einen Verkauf seines wertvollsten Spielers im Kader schon in diesem Sommer abzuwickeln. Vertraglich ist Bellingham noch bis 2025 an die Schwarz-Gelben gebunden. Ein Weiterverkauf erst im nächsten Jahr würde den Dortmundern wohl deutlich weniger Geld einbringen als noch in diesem Sommer.

Laut des Medienberichts will sich der englische Nationalspieler unbedingt mit der Deutschen Meisterschaft aus dem Ruhrgebiet verabschieden, ehe er bei Real Madrid endgültig eine Weltkarriere starten will.