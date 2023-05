Bayern-Legenden schreiben BVB im Meisterduell ab

IMAGO/Christopher Neundorf

Der BVB liegt vier Spieltage vor Schluss einen Punkt hinter dem FC Bayern

2022/2023 erlebt die Fußball-Bundesliga zum ersten Mal seit Jahren einen engen Titelkampf. Vier Spieltage vor Schluss hat der FC Bayern nur einen Punkt Vorsprung auf den BVB. Die beiden Ex-Münchner Mario Basler und Lothar Matthäus sind sich jedoch einig, dass die Dortmunder ihre Chance auf die Schale spätestens am vergangenen Wochenende verspielt haben.

Zwei Mal schob sich der BVB in der Rückserie am FC Bayern vorbei an die Spitze, zwei Mal patzten die Schwarz-Gelben direkt danach und büßten die Tabellenführung so schnell wieder ein. Nach dem jüngsten 1:1 der Borussia in Bochum glaubt Lothar Matthäus nicht mehr an ein schwarz-gelbes Comeback im Endspurt.

"Der FC Bayern wird Meister, da Borussia Dortmund wiederholt Chancen liegen gelassen hat. Bayern hat sich noch nicht wirklich gefunden, aber die Spieler haben individuelle Qualität und Erfahrung im Meisterkampf, sie können mit dem Druck umgehen. Ich glaube nicht, dass Dortmund alle restlichen Spiele gewinnt, zumal sie auswärtsschwach sind", erklärte der 62-Jährige in der "Sport Bild".

Ähnlich wie der Rekordnationalspieler sieht es Mario Basler. "Uli Hoeneß war zuletzt an der Säbener Straße, hat auch mit Thomas Tuchel und der Mannschaft gesprochen. Es wurde klar formuliert, dass es so nicht weitergehen kann. Er und der Verein nehmen die Mannschaft in die Pflicht", warf der frühere Mittelfeldspieler ein.

Baslers Fazit: "Dortmund wird nicht alles gewinnen. Ausschlaggebend ist für mich aber, dass sich Hoeneß nun an der Säbener gezeigt hat."

Der FC Bayern tritt am kommenden Samstagabend bei Aufsteiger Werder Bremen an, der BVB empfängt tags darauf den VfL Wolfsburg.

Schalke-Idol tippt gegen den BVB

Auch die lebende Schalke-Legende Klaus Fischer erwartet den FC Bayern am Ende vorne.

"Ich hoffe, dass mein Verein Schalke in München punktet, aber das wird schwer. Denn die Bayern lassen sich die Titelchance nicht mehr nehmen und werden alle Spiele gewinnen. Obwohl ihnen ein richtiger Mittelstürmer fehlt und sie sich zuletzt gegen Hertha erneut schwergetan haben, viele Torchancen herauszuspielen und sie zu nutzen", merkte der 73-Jährige an.