Planen Bayern, BVB und Co. die "deutsche Super-League"?

Planen die Top-Klubs um den FC Bayern und den BVB die DFL-Revolution?

Die deutschen Top-Klubs um den FC Bayern und Borussia Dortmund erwägen angeblich einen brisanten Plan: die Abspaltung der Bundesliga von der 2. Bundesliga. Hintergrund ist die Debatte um den Einstieg eines Investors bei der DFL, in die auch BVB-Boss Hans-Joachim Watzke maßgeblich involviert ist.

Gibt es den großen Knall in Deutschlands Profi-Fußball? Glaubt man "Sport Bild", könnte die Zweckgemeinschaft der 36 Profi-Klubs aus Bundesliga und 2. Bundesliga zerbrechen.

Die DFL in ihrer heutigen Form wäre damit am Ende - womöglich schon am 24. Mai, nach der außerordentlichen Versammlung ihrer Mitglieder.

Entsprechende Notfallpläne existieren demnach bereits seit sieben Jahren. Das "Extrem-Szenario" sei aber derzeit hinter den Kulissen ein akutes Thema bei den Top-Klubs, schreibt das Blatt. Im Raume stehe die Gründung "einer Art deutschen Super-League" mit den 18 besten Vereinen, nach Vorbild der Premier League oder der Serie A.

Offenbar sehen FC Bayern, BVB und Co. Weiterentwicklung und Wachstum der Bundesliga wegen des weitgehenden Mitspracherechts der kleinen Vereine in Gefahr - auch in Bezug auf den angedachten Milliarden-Deal der DFL mit einem externen Investor.

Rückschlag für BVB-Boss Hans-Joachim Watzke und Co.

Eine Reihe von Zweitligisten wird dem Vorhaben, für das eine Zweidrittelmehrheit innerhalb der DFL nötig ist, dem Bericht zufolge nicht zustimmen. Zu groß sind die Sorgen davor, dass die wirtschaftliche Schere zwischen dem Ober- und dem Unterhaus immer weiter auseinandergeht.

Auch eine längere Laufzeit des Vertrags mit dem zukünftigen Investor wird in der zweiten Liga offenbar kritisch gesehen. Obwohl ein Deal über 25 Jahre lukrativer wäre, soll eine 20-jährige Laufzeit wahrscheinlicher sein.

Wie mächtig die "Kleinen" im deutschen Profi-Fußball sind, mussten DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke vom BVB sowie Interimsgeschäftsführer Axel Hellmann von Eintracht Frankfurt zuletzt am eigenen Leibe erfahren.

Statt Werder Bremens Geschäftsführer Klaus Filbry wurde Christian Keller vom 1. FC Köln in den DFL-Aufsichtsrat gewählt. Der 44-Jährige gilt als Kritiker des Investoren-Einstiegs. Watzke und Hellmann seien nach dieser Personal-Schlappe "bedient" gewesen, heißt es.