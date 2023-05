Schalke-Coach reagiert auf Wechsel-Gerüchte

IMAGO/UWE KRAFT

Král (M.) gehört zu den wichtigsten Schalke-Spielern der Saison

Nach dem späten 2:1-Sieg gegen Werder Bremen schöpft der FC Schalke 04 wieder Hoffnung im Abstiegskampf. Einer der besten Spieler für die Königsblauen gegen den Mitaufsteiger war Alex Král. Durch insgesamt gute Leistungen in der Saison hat der Tscheche offenbar das Interesse eines Bundesliga-Konkurrenten auf sich gezogen hat. Am Mittwoch reagiert sein Cheftrainer Thomas Reis auf die Gerüchte.

Král, der sich vor allem in der Zeit nach der Weltmeisterschaft in Katar zu einem der wichtigsten Spieler auf Schalke mauserte, steht laut "Bild" auf dem Zettel von Union Berlin.

Zwar sei Kapitän Rani Khedira in der Hauptstadt weiter gesetzt, weil sich Union aber wohl wieder für den europäischen Wettbewerb, vielleicht sogar die Champions League, qualifiziert, muss sich der Klub in der Breite verbessern.

Schalke-Trainer Reis reagiert auf Wechsel-Gerüchte

Allerdings will Schalke 04 den 24-Jährigen nicht kampflos verlieren. Demnach erfuhr man vom Interesse der Berliner bereits vor rund einem Monat und setzte sich daraufhin sofort mit Král in Verbindung, um zu erfahren ob der Spieler einem anderen Verein bereits zugesagt hatte.

Im gleichen Atemzug versuchten die Verantwortlichen dem Mittelfeldspieler die Vorzüge eines Verbleibs in Gelsenkirchen aufzuzeigen. Unter Trainer Thomas Reis gilt Král als absoluter Stamm- und Führungsspieler. Zudem soll der Verein bereit sein das Gehalt des Nationalspielers, momentan angeblich rund 1,2 Millionen Euro, zu erhöhen, sollte sich dieser für einen festen Wechsel nach Gelsenkirchen entscheiden.

Trainer Reis äußerte sich auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Mainz 05 zu den Berichten: "Mich belasten die Gerüchte um Alex Král nicht. Für mich sind es aktuell auch nur Gerüchte. Ich bin mit Alex im Austausch und ich weiß, es beschäftigt ihn nicht."

Reis führte aus: "Wir haben hier ein tolles Umfeld. Allein, wenn man in diesem Stadion aufläuft, das sollte genug Positives sein, was für Schalke 04 spricht. Er hat einen Trainer, der seine Spielweise mag, der hinter ihm steht und ihn besser machen will. Auch er ist, obwohl er Nationalspieler ist, ist noch nicht am Limit - dafür hat er zu wenig Tore erzielt oder Torvorlagen gegeben."

Allerdings sind für die Schalker noch zwei Hindernisse zu überwinden. Bei einem Abstieg in Liga zwei dürfte ein langfristiger Verbleib von Král kein Thema mehr sein.

Schafft der FC Schalke 04 den Klassenerhalt?

Außerdem steht Král noch bis zum kommenden Sommer bei Spartak Moskau unter Vertrag. Aufgrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine erlaubte es die FIFA Spielern, die in Russland unter Vertrag standen, den Kontrakt ruhen zu lassen und zu wechseln.

Der Weltverband soll dem Bericht zufolge diese Regelung wohl um mindestens ein weiteres Jahr verlängern wollen, offiziell ist in dieser Hinsicht allerdings noch nichts.

Mit derzeit 27 Punkten steht Schalke 04 bei noch vier verbleibenden Spielen auf Platz 17, trifft in den letzten Partien aber auf Mainz 05, den FC Bayern, Eintracht Frankfurt und RB Leipzig.