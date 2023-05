Nagelsmann-Gespräche "ins Stocken geraten"

IMAGO/Revierfoto

Julian Nagelsmann musste beim FC Bayern seinen Hut nehmen

Tottenham Hotspur sucht noch immer nach einem neuen Cheftrainer für die kommende Saison. Julian Nagelsmann ist nach seiner Freistellung beim FC Bayern ein heißer Kandidat bei den Nordlondonern. Doch noch gibt es eine Hürde zu überwinden.

Laut "Telegraph" sind die Gespräche zwischen Tottenham und Nagelsmann "ins Stocken geraten". Grund dafür sei demzufolge die ungewisse Sportdirektor-Situation bei den Spurs. Der Premier-League-Klub sucht derzeit nach einem neuen Manager.

Nagelsmann soll großen Wert darauf legen, zu wissen, mit wem er künftig in der sportlichen Führung zusammenarbeitet. Tottenham kann dem 35-Jährigen hierauf noch keine Antwort liefern.

Tottenham buhlt um Julian Nagelsmann

"Sky" zufolge hat Tottenham mittlerweile eine konkrete Anfrage für Nagelsmann abgegeben.

Zu "konkreten Verhandlungen" sei es gleichwohl noch nicht gekommen. "Nagelsmann will wissen, welche Rolle er da spielt - auch in puncto Transfers", meinte Reporter Florian Plettenberg in der Sendung "Transfer Update - die Show".

Der ehemalige Bayern-Coach wurde zuletzt auch mit dem FC Chelsea in Verbindung gebracht. Britischen Medienberichten zufolge soll Nagelsmann den Blues aber abgesagt haben. Der 35-Jährige wurde Ende März beim FC Bayern freigestellt.

Julian Nagelsmann nicht der einzige Kandidat

Tottenham sucht nach einer langfristigen Lösung auf der Trainerbank. Die Spurs durchleben eine turbulente Saison. In der Premier League rangiert der Hauptstadtklub lediglich auf dem sechsten Platz und droht die Qualifikation für die Champions League zu verpassen.

Nach Antonio Conte musste zuletzt auch Interimscoach Cristian Stellini seinen Hut nehmen. Aktuell wird das Team von Ryan Mason betreut.

"ESPN"-Informationen zufolge ist Arne Slot von Feyenoord Rotterdam ebenfalls ein möglicher Kandidat bei Tottenham.

Spurs-Boss Daniel Levy soll in der Vergangenheit zudem mit Ex-Liverpool-Teammanager Brendan Rodgers Gespräche geführt haben, der Anfang April seine Arbeit bei Leicester City niedergelegt hatte. Auch aus der Bundesliga hat es ein Trainer anscheinend auf die Shortlist der Engländer geschafft: Bo Svensson von Mainz 05.