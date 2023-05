Enthüllt! Krösche muss für hohen Transfer-Überschuss sorgen

IMAGO/Jürgen Kessler

Markus Krösche ist Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt steht vor einem großen Umbruch im bevorstehenden Sommer. Randal Kolo Muani könnte den Klub für eine Rekordablöse verlassen, viele weitere SGE-Stars werden mit einem Abschied in Verbindung gebracht.

Nach Jahren der sportlichen Weiterentwicklung droht der Eintracht nach der laufenden Saison damit ein erheblicher Substanzverlust. Kolo Muani ist der derzeit treffsicherste Angreifer bei den Adlerträgern. Ein Abgang des Vizeweltmeisters ist aus finanzieller Sicht quasi alternativlos, muss sportlich aber erst einmal kompensiert werden.

Ganz ähnlich sieht es bei Stammspielern wie Djibril Sow, Tuta oder Jesper Lindström aus, die ebenfalls immer wieder mit anderen Klubs in Verbindung gebracht werden.

Für Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche sind die bevorstehenden Mega-Transfers Fluch und Segen zugleich. Zum einen steht der 42-Jährige vor der Mammutaufgabe, die drohenden Abgänge sportlich einigermaßen zu kompensieren.

Der Europa-League-Gewinner und Champions-League-Teilnehmer hat in den letzten Jahren auf der europäischen Bühne zwar deutlich an Popularität gewonnen, droht allerdings in diesem Jahr die erneute Qualifikation für den Europapokal zu verpassen. Umso wichtiger wäre da ein Triumph im DFB-Pokal, um weiterhin international spielen und zusätzliche Millioneneinnahmen generieren zu können.

Krösche soll 20 Millionen Euro Überschuss erzielen

Ob mit oder ohne den Einnahmen aus dem Europapokal: Laut "Sport Bild" wurde Markus Krösche die Zielvorgabe gegeben, in den kommenden beiden Transferphasen im Sommer und Januar 2024 ein Überschuss von mindestens 20 Millionen Euro zu erzielen.

Damit will die Eintracht vor allem das Eigenkapital wieder deutlich aufstocken, welches während der Corona-Pandemie von rund 55 Millionen Euro auf nur noch fünf Millionen Euro zusammengeschrumpft war.

Laut dem Medienbericht beträgt das Eigenkapital aktuell rund 30 Millionen Euro, im nächsten Jahr soll es dann wieder auf Vor-Corona-Niveau angestiegen sein.

Alleine ein möglicher 100-Millionen-Euro-Transfer von Randal Kolo Muani soll den Frankfurtern daher größtmögliche Planungssicherheit für die kommenden Transferperioden geben.