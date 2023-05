Irre Gerüchte um Barca und Haaland

IMAGO/David Klein

Erling Haaland soll das Interesse des FC Barcelona geweckt haben

60 Tore, gerade einmal elf Gegentore und bereits nach 33 Spieltagen der spanischen Primera División nur noch um Haaresbreite vom Gewinn der Meisterschaft entfernt: Beim FC Barcelona könnte eigentlich Feierstimmung herrschen, spanische Medien berichteten unlängst allerdings, dass man in Katalonien mit der durchwachsenen Torausbeute hadert. Abhilfe könnte angeblich ein Superstar schaffen, dessen Kauf für den finanziell angeschlagenen Klub eigentlich nur schwer abbildbar sein dürfte.

Der FC Barcelona soll damit liebäugeln, Erling Haaland im Sommer 2024 ans Camp Nou zu locken. Der Norweger, der 2022 vom BVB zu Manchester City wechselte, ist dann angeblich für die festgeschriebene Mega-Ausstiegklausel von 200 Millionen Euro verfügbar. Das berichtet "El Nacional".

Laut "Ok Diario" soll Manchester City inzwischen zwar versucht haben, den Vertrag mit seinem herausragenden Torjäger (50 Tore in 44 Spielen 2022/23) vorzeitig bis 2028 zu verlängern und Haaland in diesem Zug die kolportierte Klausel im Gegenzug für ein höheres Gehalt und einen Bonus für erzielte Tore abzukaufen, der 22-Jährige soll jedoch abgelehnt haben, da er sich nicht so lange an einen Klub binden will.

Die vermeintliche Absage soll wiederum in Spanien auf offene Ohren gestoßen sein. Zumal Barca das Jahr 2024 besonders "perfekt" passen soll. Angeblich plant der FC Barcelona 2023 weiterhin die Rückholaktion von Lionel Messi, will 2024 dann jedoch sein Glück bei Haaland versuchen. Angeblich würden die Blaugrana ihren Fans 2024 zum 125-jährigen Vereinsjubiläum und der geplanten Eröffnung des neuen Camp Nou den Superstar zu schenken, heißt es.

Als Trumpf im Poker soll zudem das ebenfalls kolportierte Interesse von Real Madrid dienen. Angeblich soll man darauf bauen, dass ManCity Haaland lieber nach Barcelona als nach Madrid abgeben würde. Zu Real sollen die Beziehungen eher kalter Natur sein.

Völlig offen ist hingegen, wie Barcelona Haaland finanzieren will. Derzeit kämpfen die Katalanen infolge jahrelanger Misswirtschaft darum, überhaupt Platz im Gehaltsgefüge zu schaffen, um Neuzugänge unter Vertrag zu nehmen. Haaland wiederum dürfte ein schier astronomisches Salär fordern. Dass es Barca gelingt, die derzeitige Struktur schnell genug so radikal anzupassen, dass für die vermeintlichen Forderungen des Norwegers Platz ist, darf bezweifelt werden.