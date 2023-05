Insider deutet mögliche Kehrtwende bei Sadio Mané an

IMAGO/Philippe Ruiz

Sadio Mané wechselte 2022 vom FC Liverpool zum FC Bayern

Beim FC Bayern gilt Sadio Mané für den kommenden Sommer inzwischen als sicherer Verkaufskandidat. Einem Transfer-Insider zufolge ist eine Kehrtwende in der Personalie allerdings nicht ausgeschlossen - unter gewissen Voraussetzungen.

"Auch wenn ein Abgang im Sommer möglich ist, hat Thomas Tuchel immer noch den Anspruch, das Beste aus Mané herauszuholen. Es wird vor allem davon abhängen, ob der Spieler den Wechsel nach München bereut und eine neue Herausforderung sucht. Es ergibt keinen Sinn für den FC Bayern, einen unglücklichen und unmotivierten Mané zu behalten", schrieb der Journalist Ben Jacobs in seiner Kolumne für das Portal "CaughtOffside".

Ein zuletzt heiß gehandelter Interessent hat dem Reporter zufolge gar kein Interesse am Sorgenkind des FC Bayern. "Der FC Chelsea beschäftigt sich derzeit nicht mit Mané. Es gab keine Gespräche, auch wenn es Gerüchte gab, dass Mauricio Pochettino ihn als Transferziel ausgemacht hat, falls er den Trainerjob an der Stamford Bridge übernimmt."

Die Blues suchen Jacobs zufolge nach einem ganz anderen Spielertyp als Mané. "Chelsea will einen echten Mittelstürmer - vom Stil her eher wie Robert Lewandowski als wie Mané, aber jünger als beide", so der Journalist.

Sadio Mané beim FC Bayern angeblich "weitestgehend isoliert"

Der Tabellen-12. der Premier League sehe die Ablösesummen bei jungen Spielern als Investition in die Zukunft, erklärte Jacobs. "Es wird Ausnahmen geben bei diesem Modell. Aber Mané wird keine davon sein."

Auch dessen Ex-Klub FC Liverpool beschäftige sich nicht mit einer Rückholaktion, konstatierte der Reporter. "Aber die AS Roma sollte man im Auge behalten. Es gibt zwar bislang keine Kontaktaufnahme, aber José Mourinho ist ein großer Fan von Mané."

Beim FC Bayern soll der 31-Jährige spätestens nach der handgreiflichen Kabinen-Attacke gegen Leroy Sané einen "schweren Stand" haben, berichtete am Mittwoch die "Sport Bild". Mané sei in München abgesehen von seinem guten Verhältnis zu seinem Nationalmannschaftskollegen Bouna Sarr "weitestgehend isoliert".