Ex-Schalke-Keeper schließt Rückkehr nicht aus

Ex-Schalke-Keeper Wellenreuther steht mit Rotterdam kurz vor dem Titelgewinn

Timon Wellenreuther steht kurz vor dem größten Erfolg seiner Karriere. Mit Feyenoord Rotterdam kann der ehemalige Torwart des FC Schalke 04 Meister in den Niederlanden werden.

Im Interview mit "Sport1" sprach der 27-Jährige über seinen ungewöhnlichen Karriere-Weg und seine Liebe zu den Königsblauen.

Im Februar 2015 gab Timon Wellenreuther sein Profi-Debüt für Schalke 04. Nachdem sich Fabian Giefer gegen den FC Bayern verletzte, kam der Keeper zu seinem ersten Bundesliga-Spiel und musste beim 1:1 nur einmal hinter sich greifen.

Ex-Schalke-Keeper Wellenreuther über ungewöhnlichen Karriere-Weg

Der Anfang einer großen Karriere bei den Königsblauen war das allerdings nicht. In der Folge stand er nur neun weitere Male für die Knappen zwischen den Pfosten und entschied sich, nach einer Leihe beim RCD Mallorca, zu einem festen Wechsel nach Willem II Tilburg. Geschadet hat ihm diese Entscheidung nicht.

"Dass ich inzwischen in Spanien, Belgien und den Niederlanden insgesamt sieben Jahre im Ausland spiele, war damals nicht unbedingt geplant. Aber ich habe dabei unheimlich viel gelernt und Erfahrungen gesammelt, die mich wirklich zu einem gestandenen Torwart gemacht haben", erklärt Wellenreuther: "Mir kam es immer darauf an, viel Spielpraxis zu haben. Mit rund 150 Einsätzen in der ersten Liga in den Niederlanden und Belgien sowie im Pokal ist mir das auch ganz gut gelungen."

Im vergangenen Sommer wechselte der 27-Jährige per Leihe aus Anderlecht zu Rotterdam. Eigentlich als zweiter Torhüter eingeplant, kam Wellenreuther aufgrund einer Verletzung von Stammkeeper Justin Bijlow mittlerweile aber zu insgesamt 14 Einsätzen: "Ich habe immer hart trainiert und darauf vertraut, dass ich meine Spiele bekomme. Ich bin froh, dass ich zeigen konnte, was ich kann und der Mannschaft in einer entscheidenden Phase der Meisterschaft helfen konnte."

Kehrt Wellenreuther zu Schalke 04 zurück?

Eine Rückkehr in die Bundesliga kann sich Wellenreuther durchaus vorstellen. Interesse aus der Bundesliga soll es laut seiner Aussage durchaus geben.

Ob es in naher Zukunft eine Rückkehr zu Schalke 04 könnte, ließ er offen: "Bei Schalke würde ich jedenfalls immer genau hinhören. Ich hoffe der Klub schafft über die Relegation den Klassenerhalt. Noch besser natürlich direkt. Meine Daumen sind jedenfalls gedrückt."