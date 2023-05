Schalke-Erfolgscoach bekommt Angebots-Flut

Karsten Rabas via TEAM2sportphoto

Onur Cinel (M.) war auch schon Assistenzcoach beim FC Schalke 04

Bereits seit einigen Tagen steht fest, dass der FC Schalke 04 in Zukunft ohne Erfolgstrainer Onur Cinel auskommen muss. Der 37-Jährige, der zuletzt im Nachwuchsbereich mit seinen Teams zahlreiche Erfolge feierte, fühlt sich zu Höherem berufen. Offenbar haben gleich mehrere Erstliga-Klub ihre Fühler nach dem Coach ausgestreckt, der zudem von Ralf Rangnick ausgiebig gelobt wurde.

Während die Lizenzmannschaft des FC Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga um den Klassenerhalt kämpft, darf Knappenschmiede-Coach Onur Cinel stolz auf seine jüngsten Errungenschaften zurückblicken.

Im letzten Jahr führte er die U17 der Königsblauen zur Deutschen Meisterschaft. In dieser Saison reichte es immerhin für die westdeutsche Meisterschaft, in den darauffolgenden Ausscheidungsspielen war dann im Halbfinale gegen den späteren Endrunden-Meister Arminia Bielefeld Schluss. Top-Leistungen, die auch anderen Vereinen nicht verborgen blieben und die Cinel offenbar schmeichelten.

Jedenfalls lehnte dieser zuletzt eine Vertragsangebot des FC Schalke 04 mit einer Laufzeit von zwei Jahren ab. "Ich hatte bei Schalke eine tolle Zeit", sagte er, verdeutlichte jedoch: "Nun würde ich gerne den nächsten Schritt machen."

Laut "Sport Bild" gibt es bereits einige Angebote von ausländischen Erstliga-Klubs. Welche genau das sind, sagt das Sportblatt jedoch nicht.

FC Schalke 04: Extralob von Rangnick für Cinel

Auch in Deutschland war Cinel bereits Thema außerhalb von Gelsenkirchen, als Zweitligist Greuther Fürth Ende letzten Jahres einen neuen Trainer suchte. Wohin es den 37-Jährigen am Ende zieht, ist noch offen. Ralf Rangnick, Cinels Förderer, jedenfalls glaubt an eine große Karriere des gebürtigen Esseners.

"Ich kenne Onur schon seit einiger Zeit und beobachte die Spiele seiner Mannschaften immer mit Freude. Die Art, wie er Fußball spielen lässt, ist nicht nur mitreißend, sondern auch sehr erfolgreich", sagte Rangnick über den 37-Jährigen, den er zuletzt auch als Assistenten in die österreichische Nationalmannschaft holte.

Er selbst habe "tolle Einblicke in andere Strukturen bekommen", sagte Cinel selbst. "Das hat mich auf den Profi-Fußball vorbereitet und auf das nächste Level gebracht." Wo Cinel, der bei den Königsblauen im Jahr 2012 - damals noch als U16-Coach - anheuerte, dürfte die Zukunft zeigen.

Zwischen Oktober 2020 und März 2021 war er außerdem als Co-Trainer unter Christian Gross, Manuel Baum und Huub Stevens aktiv.