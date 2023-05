Rummenigge mit flammendem Appell für Beckenbauer

Bernd Mller

Legenden des FC Bayern unter sich: Beckenbauer, Jorginho, Rummenigge und Matthäus

In den vergangenen Jahren ist es beim FC Bayern um Franz Beckenbauer ruhig geworden. Die lebende Legende der Münchner lebt zurückgezogen in Salzburg, Kommentare zum aktuellen Geschehen an der Säbener Straße gibt er kaum noch ab. Der langjährige Klubchef Karl-Heinz Rummenigge fordert nun, dass der "Kaiser" in Deutschland wieder mehr Anerkennung findet.

"Zunächst einmal würde ich mir wünschen, dass Franz den Stellenwert erhält, den er verdient", erklärte Rummenigge im Gespräch mit dem Portal "t-online". Damit spielte er direkt auf den DFB an.

Rummenigge zählte Beckenbauers Erfolge auf: "Er war als Spieler und als Trainer Weltmeister, er gehört in die Kategorie 'Top of the Tops', die jemals im Fußball existiert haben. Seine Lebensleistung für den deutschen Fußball kann man nicht hoch genug einschätzen. Dementsprechend sollte auch der DFB diese gebührend würdigen."

FC Bayern: Darum hat Rummenigge Beckenbauer "immer beneidet"

Rummenigge gehört zu den wenigen Personen, die der gesundheitlich seit einiger Zeit angeschlagene Beckenbauer noch persönlich zu Hause in Salzburg empfängt.

Er habe "bis heute ein wunderbares Verhältnis" zur Klub-Ikone des FC Bayern, berichtete der frühere Vorstandschef der Münchner. Uli Hoeneß, Paul Breitner und er selbst "verehren Franz Beckenbauer wirklich".

Rummenigge weiter: "Er verkörpert nach wie vor diesen bayerischen Schmäh, um den ich ihn immer beneidet habe. Das hatte er schon als Spieler und das beherrscht er bis heute."

Bei den Besuchen beim "Kaiser", wie im vergangenen Jahr im Rahmen des Achtelfinal-Hinspiels der Champions League bei RB Salzburg, werde nicht nur über "anno dazumal" gesprochen, stellte Rummenigge klar: "Sondern du triffst auch einen Menschen, der diesen großen Respekt verdient, weil er ihn so natürlich ausstrahlt."

Jenen Respekt vermisste Rummenigge beim DFB zuletzt offenbar.