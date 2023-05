Das große Rätselraten um Mathys Tel beim FC Bayern

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Mathys Tel wartet noch auf den Durchbruch beim FC Bayern

Vor der Saison investierte der FC Bayern satte 20 Millionen Euro in die Dienste des damals 17 Jahre alten Sturm-Talents Mathys Tel. Warum? Diese Frage stellen sich rund um die Säbener Straße inzwischen einige, angesichts von Tels beeindruckender Torquote und seiner mickrigen Einsatzzeit.

"Ein Schritt zu weit" sei ein Startelf-Einsatz für Mathys Tel, sagte Trainer Thomas Tuchel vergangene Woche auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel des FC Bayern gegen Hertha BSC.

Eric Maxim Choupo-Moting fehlte dem Rekordmeister mal wieder verletzt, das restliche Offensivpersonal präsentierte sich in den letzten Wochen nicht gerade in Gala-Form. Die Idee, dass der einzige weitere gelernte Stürmer im Kader seine Chance von Beginn an bekommen könnte, schien also nicht ganz abwegig - außer für Thomas Tuchel.

"Andere Spieler mehr gefragt" beim FC Bayern

"Es muss schon einen kontinuierlichen, nachvollziehbaren Weg geben, wie du in die Startelf kommst", dozierte der 49-Jährige. "Der wäre für mich: 'Okay, ich bin jetzt erstmal Joker, ich habe eine Torbeteiligung, ich habe selbst ein Tor, ich habe wieder eine Torbeteiligung, ich habe das Spielglück auf meiner Seite, ich habe eine Unbekümmertheit.' Und dann bist du bereit."

Es seien in der aktuellen Situation "andere Spieler mehr gefragt, die mehr Spielerfahrung haben", sagte Tuchel. "Da sind andere Situationen einfacher für einen 18-Jährigen als auf der Neun bei Bayern München zu performen."

Widersprechen kann man dem Münchner Übungsleiter kaum: Vor dem Hertha-Spiel war der FC Bayern im Titel-Duell mit Borussia Dortmund in der ungewohnten Jäger-Rolle. Die sportliche Krise, die permanente Unruhe abseits des Platzes: Ja, ideal ist die Situation für Tel nicht. Aber die Frage drängt sich auf, wann er endlich ins kalte Wasser springen darf.

Fast so gut wie Erling Haaland

Erst ein Mal erhielt der französische U19-Nationalspieler in der laufenden Bundesliga-Saison ein Startelf-Mandat, am sechsten Spieltag beim 2:2 gegen den VfB Stuttgart. Und Tel lieferte, er traf zum 1:0.

Ohnehin ist seine Torquote im Trikot des FC Bayern durchaus beeindruckend: Viermal versenkte er in bislang 360 Bundesligaminuten den Ball im Kasten des Gegners, im Schnitt also alle 90 Minuten. Zum Vergleich: Erling Haaland brauchte für den BVB im Oberhaus statistisch 86,9 Minuten pro Treffer.

Apropos Haaland: Für den heutigen Superstar von Manchester City zahlten die Dortmunder im Januar 2020 exakt die gleiche Summe an Red Bull Salzburg, die der FC Bayern im vergangenen Sommer für Tel an seinen Ausbildungsverein Stade Rennes überwies: 20 Millionen Euro. Er ist damit nach Matthijs de Ligt und Sadio Mané der drittteuerste Münchner Neuzugang in dieser Saison.

FC Bayern: Kritik an Umgang mit Mathys Tel

Dass Tel, über den Tuchels Vorgänger Julian Nagelsmann einst sagte, er traue ihm "eines Tages 40 Tore pro Saison zu", angesichts dieser Summe und seiner starken Quote nicht mehr Spielzeit bekommt, sorgt bei einigen Beobachtern durchaus für Stirnrunzeln.

Die Verantwortlichen könnten nicht so viel Geld für einen Spieler ausgeben und dann hoffen, "dass der in zwei oder drei Jahren Tore schießt", sagte "Sky"-Experte Dietmar Hamann. Man dürfe einen so jungen Akteur nicht einfach "in den Kühlschrank stellen". Tel brauche natürlich noch Training, "aber er braucht auch Spiele".

Diese dürfte er beim FC Bayern auch im Endspurt der Saison nicht im gewünschtem Maße bekommen. Inzwischen soll eine Ausleihe für die kommende Spielzeit im Raum stehen, sollte sich in der Vorbereitung andeuten, dass sich an Tels Status quo nichts ändert.

Grundsätzlich soll die Klub-Führung aber nach wie vor eine hohe Meinung von dem Top-Talent haben. Irgendwann müsste sich das aber auch in mehr Chancen auf dem Platz widerspiegeln.

Tobias Knoop