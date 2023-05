Ex-BVB-Talent nach Doppelpack im Krankenhaus

IMAGO/Vasilis Ververidis / MotionTeam

Khaled Narey spielte einst auch für den BVB

Viele bekannte Gesichter aus dem deutschen Fußball spielen inzwischen weitgehend unbeachtet von den Medien im Ausland. Heute im sport.de-Rampenlicht: Hiobsbotschaft für einen ehemaligen BVB-Hoffnungsträger und ein früheres Talent des FC Bayern erreicht das Champions-League-Finale.

Einst reifte Khaled Narey im Nachwuchs des SV Bergisch-Gladbach und von Bayer Leverkusen zu einem hoffnungsvollen Talent, ehe er im Sommer 2014 zu Borussia Dortmund wechselte. Das Ziel: Über Einsätze für den BVB II in der 3. Liga sollte er sich für das Profiteam empfehlen.

Bei der Zweitvertretung der Schwarz-Gelben avancierte der Youngster auf Anhieb zum Stammspieler, in der Bundesliga saß der variabel einsetzbare Flügelspieler zudem dreimal auf der Bank, wurde zwar nicht eingewechselt, die ersten Schritte im Profifußball verliefen jedoch durchaus verheißungsvoll.

Das sah auch der BVB so, der Narey 2015 an den Zweitligisten SC Paderborn verlieh, zuvor jedoch den Vertrag des damals 20-Jährigen bis 2017 verlängerte und bei der Verkündung der Leihe explizit davon sprach, Narey besitze in Dortmund eine "Perspektive nach oben" - näher sollte der Deutsch-Togolese dem Profikader allerdings nie kommen.

Denn: In Paderborn blieb der große Durchbruch aus, es folgten der Wechsel zur SpVgg Greuther Fürth, drei Jahre beim HSV und eine überragende Saison 2021/22 bei Fortuna Düsseldorf (33 Spiele/8 Tore/15 Vorlagen) - eine insgesamt sehr beachtliche Karriere in der 2. Bundesliga also, ehe Narey mit 28 Jahren endlich den Schritt in ein europäisches Oberhaus antrat.

Im Sommer 2022 überwies PAOK Saloniki immerhin 1,5 Millionen Euro an die Fortuna, um sich Nareys Dienste für vier Jahre zu sichern. Eine Entscheidung, die die Griechen nicht bereut haben dürften. In 35 Einsätzen kommt der Flügelflitzer auf acht Tore und elf Vorlagen. Auf seine bislang größte Gala im Trikot der Grieche folgte unlängst allerdings ein bitterer Nackenschlag.

In den Playoffs um die Meisterschaft und die internationalen Plätze rang Saloniki am 9. April Volos mit 4:2 nieder, Narey erzielte den zweiten Doppelpack seiner Profilaufbahn und wurde von den Fans zum Mann des Spiels gekürt.

Wenige Tage danach folgte jedoch die Hiobsbotschaft. Mit Atembeschwerden wurde Narey ins Krankenhaus eingeliefert, wo man Mikrothrombosen in der Lunge feststellte - laut Vereinsangaben die Spätfolgen einer überstandenen COVID-19-Erkrankung. Eine Rückkehr in den Spielbetrieb ist erst möglich, wenn sich die Gerinnsel auflösen.

Von den Medien als "Spielmacher der Zukunft" des FC Bayern gehandelt

Eine erfolgreiche Zeit in Reihen Greuther Fürths eint Narey mit Timothy Tillman, der im Januar 2020 nach fast 100 Spielen für den Unterbau des FC Bayern, aber keinem Einsatz für die Profis, zu den Kleeblättern weiterzog und 2021 sogar mit der SpVgg in die Bundesliga aufstieg.

Nachdem Fürth die Klasse erwartungsgemäß nicht halten konnte, blieb Tillman ein weiteres Halbjahr in Liga zwei, schloss sich im Januar 2023 aber dem FC Los Angeles aus der MLS an. Dort steht Tilman nun vor seinem größten Erfolg.

Der frühere deutsche Junioren-Nationalspieler hat den LAFC am frühen Mittwochmorgen nämlich ins Finale der CONCACAF Champions League geführt.

Tillmans Treffer zur wichtigen 1:0-Führung (13.) ebnete beim 3:0 im Halbfinal-Rückspiel gegen die Philadelphia Union den Weg in die Finalspiele. Dort wartet am 31. Mai und am 4. Juni der Sieger des mexikanischen Duells zwischen Club Leon und UANL Tigres.

"Er hat den Ton gesetzt, ich freue mich für ihn", sagte Coach Steven Cherundolo und ergänzte schmunzelnd: "Aber ich freue mich weniger über seine Krämpfe. Ich muss mit ihm mal über seine Ernährung reden."

Der Mittelfeldspieler, den die "Sport Bild" einst zum "Spielmacher der Zukunft" des FC Bayern auserkor, wechselte im Februar in die Heimat seines Vaters, wo er sich rundum zufrieden präsentiert. Das Team sei "wie eine große Familie", erklärte der 24-Jährige nach dem Halbfinal-Sieg. Das mache den Erfolg aus.

Reicht es international für den großen Wurf? Tillman genoss das "wunderbare Gefühl" des Sieges und versprach: "Wir sind bereit!"

Marc Affeldt