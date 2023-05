Gladbach feilscht um Zweitliga-Star

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Könnte im Sommer nach Gladbach wechseln: Robin Hack

Auf Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach kommt eine schwere Aufgabe zu: Die Niederrheiner müssen im Sommer mit wenigen finanziellen Mitteln einen durchaus großen Kader-Umbruch bewältigen. Bei den Zugängen geht der Blick scheinbar auch in die 2. Bundesliga: Gladbach feilscht um einen neuen Flügelstürmer. Zudem ist ein ehemaliger BVB-Stürmer ins Visier geraten.

Geht es für Robin Hack in der nächsten Saison wieder in der Bundesliga weiter? Der einstige Hoffenheimer, der bereits auf 33 Einsätze im Oberhaus zurückblickt, steht nach Angaben von "Sport Bild" auf dem Gladbacher Transferzettel.

Der 24-Jährige hat sich im Trikot von Kellerkind Arminia Bielefeld mit zehn Saisontoren und vier Vorlagen durchaus für Höheres empfohlen. Zusammen mit dem Japaner Masaya Okugawa ist er damit aktuell bester Scorer der abstiegsbedrohten Ostwestfalen.

Gladbach-Sportchef Roland Virkus hat dem Bericht zufolge bereits ein Angebot in Bielefeld hinterlegt. Demnach bieten die Fohlen 1,5 Millionen Euro Ablöse für Robin Hack, den die Arminia im Sommer 2021 für 1,2 Millionen Euro vom 1. FC Nürnberg verpflichtet hatte.

Allerdings fordert Bielefeld angeblich derzeit zwei Millionen Euro.

Gladbach will Ex-BVB-Stürmer

Das Problem aus Sicht der Arminen: Sollte die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat in dieser Saison den Gang in die 3. Liga antreten müssen, darf Robin Hack aufgrund einer Vertragsklausel ablösefrei wechseln. Gladbach könnte also auf Zeit spielen und die Entwicklung in der 2. Bundesliga abwarten. Nach 30 Runden steht Bielefeld als 16. auf dem Relegationsplatz.

Unterdessen hat Gladbach nach "Sport Bild"-Angaben einen möglichen Nachfolger von Mittelstürmer Marcus Thuram gefunden, der den Klub im Sommer verlassen wird. Vangelis Pavlidis von AZ Alkmaar sei der heißeste Kandidat, heißt es.

Der Grieche, der einst beim VfL Bochum ausgebildet wurde und bei der zweiten Mannschaft des BVB stürmte, kommt in der laufenden Saison auf 22 Pflichtspieltore. Wie hoch die Ablöse für Pavlidis, der noch einen Vertrag bis 2025 besitzt, ausfallen würde, ist nicht näher bekannt.