Bayerns Worst Case! Ex-Bundestrainer fände BVB-Titel "schön"

IMAGO/Revierfoto

BVB und FC Bayern kämpfen um die Meisterschaft

In der Fußball-Bundesliga liefern sich der FC Bayern und der BVB ein spannendes Duell um die Meisterschaft. Vier Spieltage vor Schluss liegen die Münchner nur einen Punkt vor dem Rivalen aus dem Ruhrpott. Ein ehemaliger Bundestrainer tippt, dass Borussia Dortmund im Endspurt noch am Seriensieger vorbeizieht.

Elf Jahre ist es mittlerweile her, dass in Deutschland ein anderer Bundesligist als der FC Bayern den Gewinn der legendären Schale feiern durfte. Damals hatte der von Jürgen Klopp trainierte BVB die Nase vorn.

Kommt es 2023 endlich wieder zur Wachablösung? Der frühere Bundestrainer Berti Vogts ist optimistisch. "Ich hoffe auf den Titelgewinn für den BVB. Das wäre gut für die Liga – und es wäre schön, wenn eine Mannschaft aus dem Westen mal wieder Meister wird", erklärte der 76-Jährige in der "Sport Bild".

Das jüngste Chaos in München ist ihm nicht verborgen geblieben. "Insgesamt ist Bayern nicht so dominant, das ganze Theater in den vergangenen Wochen hat sich auch negativ auf die Spieler ausgewirkt", betonte Vogts.

Nach dem Trainerwechsel von Julian Nagelsmann zu Thomas Tuchel ist der deutsche Branchenführer in eine tiefe sportliche Krise gerutscht. In kürzester Zeit wurde das Triple verspielt, auch die Meisterschaft wackelt noch. Hinzu kamen ständige Störgeräusche im Umfeld.

FC Bayern patzt dreifach, BVB nur zwei Mal

Vogts tippt, dass der FC Bayern nur eines seiner vier verbleibenden Spiele gewinnen wird. Einem Sieg gegen den FC Schalke 04 (3:0) stehen bei seiner Prognose drei 1:1-Unentschieden gegen Werder Bremen, RB Leipzig und den 1. FC Köln gegenüber.

Vom BVB erwartet der "Terrier" hingegen zwei Dreier (gegen Borussia Mönchengladbach und den FC Augsburg) sowie zwei Remis (gegen den VfL Wolfsburg und Mainz 05). Damit hätte das Team von Trainer Edin Terzic in der Endabrechnung einen Zähler mehr auf dem Konto (69) als der FC Bayern (68).