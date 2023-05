Ex-Gladbach-Star erleidet Herzinfarkt: "Starke Schmerzen"

unknown

Valandi Anagnostou absolvierte zwölf Bundesligaspiele für Gladbach

Sorgen um einen früheren Profi von Borussia Mönchengladbach: Chrissovalantis "Valandi" Anagnostou absolvierte einst zwölf Bundesligaspiele für Gladbach - und erlitt nun im Alter von 47 Jahren einen Herzinfarkt.

"Ich habe morgens nach dem Aufstehen Liegestütze und Dehnübungen gemacht, dann bekam ich ein heftiges Brennen in der Lunge bis in den Kehlkopf und Schweißausbrüche, dazu Schmerzen im linken Oberarm. Es waren sehr starke und anhaltende Schmerzen. Im Krankenhaus habe ich dann zwei Stents gesetzt bekommen", schilderte Anagnostou gegenüber "Bild".

Der Operation unterzog sich der in Düsseldorf geborene Grieche im Elisabeth-Krankenhaus in Mönchengladbach-Rheydt. Im Herzpark im Stadtteil Rath tritt er demnächst seine Reha.

Der Infarkt traf Anagnostou, der neben Legenden wie Oliver Neuville, Karlheinz Pflipsen oder Peter Wynhoff im Gladbacher Traditionsteam kickt, völlig überraschend.

"Ich war fitter als in den 10, 15 Jahren davor, hatte auch zwei Tage vor dem Infarkt noch bei der Weisweiler-Elf gekickt. Und dann passiert so etwas ausgerechnet beim Aufwärmen vor dem Sport. Zum Glück geht es mir jetzt wieder gut und ich kann mich voll in die Reha stürzen", sagte der frühere Mittelfeldspieler.

Comeback bei den Gladbach-Legenden "in zwei, drei Monaten"

Den Zeitpunkt für sein Comeback bei den Gladbach-Legenden hat Anagnostou bereits im Auge.

"Wenn alles gut geht, möchte in zwei, drei Monaten wieder so fit sein, dass ich wieder mit den Jungs in der Weisweiler-Elf kicken kann", sagte der Ex-Profi. "Es geht doch einfach nicht ohne diesen komischen Sport."

Anagnostou war 1994 aus dem Nachwuchs von Fortuna Düsseldorf nach Gladbach gewechselt und hatte sich über die zweite Mannschaft für die Profis empfohlen. Zwischen 1997 und 1999 lief er in zwölf Bundesligaspiele sowie einer Partie im DFB-Pokal für die Borussia auf.

Später spielte Anagnostou unter anderem auch noch für den KFC Uerdingen, die Sportfreunde Siegen sowie Wattenscheid 09. Ende 2010 hatte er seine aktive Karriere beendet.