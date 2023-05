Medien: "Alles und jeder" bei Bayern auf dem Prüfstand

IMAGO/Michael Taeger

Beim FC Bayern könnte es zu einigen Veränderungen im Kader kommen

Die Verantwortlichen des FC Bayern München stecken mitten drin in der Kader-Analyse, die nach dem letzten Bundesliga-Spieltag auch ausführlich mit Cheftrainer Thomas Tuchel besprochen wird. Schon jetzt zeichnen sich Tendenzen ab.

Beim FC Bayern steht "fast alles und jeder auf dem Prüfstand", heißt es in einem jüngsten "kicker"-Bericht über die Kader-Situation der Münchner. Denn: Obgleich die Verantwortlichen gebetsmühlenartig betonen, der Fokus liege nun einzig und allein auf dem Gewinn der Meisterschaft, müssen schon jetzt wichtige Entscheidungen vorbereitet werden.

Auf Seiten möglicher Abgänge im Sommer führt das Fachblatt in Serge Gnabry und Sadio Mané zwei Flügelstürmer, die deutlich unter ihrem Leistungsniveau geblieben sind und zuletzt bereits mehrfach mit einem Aus beim FC Bayern in Verbindung gebracht wurden. Bei beiden könnte die Vertragssituation allerdings einen Transfer erschweren.

Während Mané erst im vergangenen Sommer bis 2025 unterschrieb, wurde Gnabrys Vertrag noch im Juli 2022 verlängert. Der deutsche Nationalspieler ist somit bis 2026 an den Rekordmeister, bei dem er seither zu den Bestverdienern im Kader gehört, gebunden. Mögliche Interessenten müssten also erst einmal die nötigen finanziellen Voraussetzungen erfüllen.

Hinzu kommt: Nach "kicker"-Informationen will Serge Gnabry den Verein keineswegs vorzeitig verlassen.

Gravenberch soll Chance erhalten, Davies soll verlängern

Ein anderer Sommer-Neuzugang, der zuletzt ebenfalls unter den möglichen Abschiedskandidaten im Sommer geführt wurde, soll indes bleiben. Die Bayern-Verantwortlichen sehen in Ryan Gravenberch ein großes europäisches Talent, heißt es in dem Bericht.

Langfristig, und als eines der Gesichter im Klub, soll indes Außenverteidiger Alphonso Davies an den FC Bayern gebunden werden. Dem Kanadier würden die Leistungsschwankungen in dieser Saison nicht negativ angeheftet. So soll der bis 2025 gültige Vertrag vorzeitig verlängert werden.