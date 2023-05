BVB-Youngster in der Premier League begehrt

IMAGO/Christopher Neundorf

Jamie Bynoe-Gittens (3.v.l.) steht beim BVB unter Vertrag

Droht Borussia Dortmund der Abschied von Jamie Bynoe-Gittens? Der BVB-Youngster steht offenbar beim FC Arsenal aus der Premier League hoch im Kurs.

Wie das Portal "fichajes" unter Berufung auf "verschiedene Quellen" berichtet, ist Cheftrainer Mikel Arteta ein Fan von Jamie Bynoe-Gittens. Der FC Arsenal will sich auf dem Transfermarkt wohl nach einem neuen Flügelspieler umschauen. Der BVB-Profi ist in diesem Zusammenhang angeblich in den Fokus gerückt.

Die Schwarz-Gelben sollen aber kein Interesse an einem Verkauf ihres Talents haben. "fichajes" spekuliert, dass Arsenal ein Angebot für rund 30 Millionen Euro machen könnte, um dem BVB einen Transfer schmackhaft zu machen. Ob sich die Dortmunder in diesem Fall an den Verhandlungstisch setzen würden, ist allerdings ungewiss.

Bynoe-Gittens ist noch bis 2025 an den BVB gebunden. In der laufenden Saison absolvierte der 18-Jährige bislang 20 Pflichtspiele für die Westfalen. Immer wieder musste Bynoe-Gittens zwischendurch aufgrund einer Schulterverletzung passen.

Der Engländer war im September 2020 aus der Jugend von Manchester City zu Borussia Dortmund gewechselt. Auch deshalb wird Bynoe-Gittens immer wieder mit Jadon Sancho verglichen.

Vergleiche mit Ex-BVB-Star Sancho

"Jadon ist einer der größten Spieler, die je beim BVB gespielt haben, hatte speziell offensiv einen immensen Anteil an den Erfolgen in dieser Zeit", reagierte der Offensivmann vor wenigen Monaten gegenüber "Sport Bild" auf die Vergliche.

"Er [Sancho] hat vier Jahre lang die Fans begeistert. Ich bin noch ganz am Anfang und muss hart arbeiten, um mal an seine Werte heranzukommen", gab sich Bynoe-Gittens zurückhaltend.

Grundsätzlich störe sich Bynoe-Gittens an den Vergleichen mit seinem englischen Landsmann aber nicht, wie er selbst betonte: "Überhaupt nicht, er ist ein großartiger Spieler. Wir sind uns in vielen Dingen sehr ähnlich, unterscheiden uns aber auch. Jadon ist trickreicher und aktiver im Kombinationsspiel. Mein Spiel ist dafür etwas direkter."